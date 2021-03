הערב ב-8: 'דרוש ליבון' - הכנה רוחנית הלכתית לפסח הצטרפו אל רבנים ואנשי חינוך למשדר מיוחד לקראת חג הפסח. תובנות, דברי תורה וענייני הלכה ומחשבה. ערוץ 7 ואשחר & more ,

צילום: ערוץ 7 ואשחר & more דרוש ליבון המשדר בהשתתפות: הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פועה הרב מיכאל ימר, ראש ישיבת ההסדר שעלבים הרב יוסף צבי רימון, יו"ר עמותת סולמות ואופק וראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב אברהם ליפשיץ, סמנכ"ל פדגוגיה, רשת רוח הגולן הרב אליעזר בראון, ראש מכינת בני דוד מעלה אפריים הרב הלל רוטקוף, ראש הישיבה הגבוהה בני נצרים הרב אלי טרגין, מנכ"ל סולמות ורב קהילת מעיין רבקה הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן דרוש ליבון - המשדר השני צילום: ערוץ 7 ואשחר & more