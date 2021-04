אורית סטרוק לערוץ 7: "ממשלה עם השמאל - אסון" רגע לפני השבעתה כח"כית אמרה סטרוק לערוץ 7: ''הערבים גונבים לנו את ארץ ישראל. נפתלי מבין את זה, גדעון יודע את זה, אלקין חי את זה". יוני קמפינסקי - ערוץ 7 ,

חברת הכנסת המיועדת אורית סטרוק שוחחה היום (שלישי) עם ערוץ 7 לפני השבעתה לכנסת ה-24 ואמרה כי היא מאמינה שאפשר להקים ממשלת ימין בעזרת חברי כנסת מימין "שיתעשתו", סטרוק הסבירה מהן הסכנות בהקמת ממשלה עם השמאל, מהשתלטות פלסטינית על שטחי C ועד ההתמודדות עם בית הדין הבינלאומי בהאג. בהמשך התייחסה לחילופי הדברים הקשים בין מפלגת הציונות הדתית וסמוטריץ' לימינה בראשות בנט ואמרה כי מתוך היכרותה הטובה עם כל האנשים, מדובר "באנשים טובים וערכיים. אני מכירה את כולם מקרוב. אני יודעת שארץ ישראל מאוד חשובה להם. אני יודעת שמערכת האיזונים הנכונה בין המערכת המשפטית למערכת הדמוקרטית מאוד חשובה להם. אני בטוחה שבסופו של דבר צו המצפון יגבר". לשאלה מדוע סמוטריץ' והיא פוסלים ישיבה בממשלת אחדות השיבה סטרוק, "אנחנו לא עובדים בחלל ריק. מדינת ישראל יש לה אויבים שמסתערים עליה כל הזמן. היא ניצבת בפני אתגרים שלא עושים 'פוס' בגלל שאנחנו הולכים ל'ממשלת אחדות'. שטחי C הולכים ונגנבים לנו מתחת לרגליים קילומטר אחר קילומטר כל יום. בעצם הרגע הזה שאנחנו עומדים כאן מאות ואלפי ערבים בשליחות הרשות הפלסטינית גונבים לנו את ארץ ישראל. ''נפתלי מבין את זה. גדעון יודע את זה. אלקין חי את זה. איילת מבינה את גודל האירוע ואת גודל האסון שיהיה פה אם לא תהיה פה ממשלת ימין. מי יטפל בזה? אפשר לעשות את מה שצריך לעשות עם מרב מיכאלי?! עם יאיר לפיד?! עם בני גנץ שבמקום להילחם על שטחי C שם את החותמת כשרות שלו על כל הצעדים של הרשות הפלסטינית עשתה שם". אז בחירות חמישיות עדיפות? "עדיף וחייב שתקום פה ממשלת ימין. אני לא מאמינה שאנשים ערכיים, אנשי מצפון, אנשים שמבינים את ההשלכות האסוניות של ממשלה עם השמאל ילכו למקום הזה. בסופו של יום אני בטוחה שהם ישמעו לצו מצפונם".