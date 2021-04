סיפור אהבה של אחרי השואה

לפני שנה בדיוק, ביום השואה שעבר, פרסמה רחלי מאיר פוסט מרגש ליום השואה עם שיר שסבתא שלה כתבה לסבא שלה. הסבתא, ארלין מאיר ז"ל, נולדה בארה"ב לפני השואה וכתבה את המילים המקסימות האלו לבעלה מרווין שהגיע כפליט מהשואה.

השיר נקרא 'Who can ' והוא שיר אהבה מאוד מיוחד שחושף אותנו לסיפור אהבה של אחרי השואה, ונוגע בנקודת הנחמה והריפוי של הסבל הגדול, ועל זוגיות מיוחדת שהפיחה תקווה לחיים חדשים וטובים יותר.

"כשקראתי את השיר הזה חלפה בי צמרמורת" מספר הזמר והמוזיקאי יוחאי בן אבי, ואני זוכר שמיד התחלתי לשיר אותו. אחד התפקידים העיקריים של המוסיקה מבחינתי, הוא הפחת חיים במילים מיוחדות, בסיפורים נשכחים, באנשים נפלאים".

ליוחאי קשר אישי לסיפור, ארלין היא אחיינית של סבו, וכשהוא החליט להוציא את השיר הוא הרגיש שלא הוא צריך לשיר אותו, ("לא רק בגלל המבטא" הוא מעיר בחיוך), אלא דווקא מישהי מהמשפחה הקרובה שתשיר את השיר כשליחה של הסבתא.

"שאלתי את המשפחה אם יש מישהי שתוכל לשיר אותו והגעתי לשולי, (שולי גם נקראת על שמה של הסבתא, ששמה העברי היה שולמית), שלחתי לה את השיר והיא מיד התחברה והסכימה. הבעיה היא ששולי כרגע בביתה בפלורידה, ואני כאן בארץ...".

"כאן הגיע הפייסבוק, ותודות לכמה חברים, הגעתי לאולפן של דודיק - מוסיקאי ישראלי מפלורידה, והקלטנו את שולי כשאני 'מפקח' מרחוק בזום. הבוקר, גיא – הבן של ארלין ומרווין (שמתגורר כאן בארץ), הדהים אותי בעובדה שבדיוק היום הוא יום הולדתה של אמא שלו (כותבת השיר) שנולדה בשנת 1933".

"ועל זה באמת אפשר לומר: Who can tell what life may bring?".

מילים מקוריות:

Who can tell what life may bring?

Where were you when I was dreaming of who I’d wed,

Where was I when you were in camp dreaming of bread.

Where were you when I was glad to be alive

Where was I when you were hoping to survive.

I know where I’m now, I’m with you at last,

The fruition of all my dreams of the past.

I know where you’re now, You’re here in my arms

Away from all fear, Away from all harm.

Who knows what life may bring

תרגום לעברית

(תרגמה - רחלי מאיר)

מי יכול לספר מה יולידו החיים?

איפה היית כשחלמתי עם מי אתחתן

איפה הייתי כשחלמת על לחם במחנה.

איפה היית כאשר שמחתי להיות בחיים

איפה הייתי כאשר קיווית לשרוד.

אני יודעת איפה אני עכשיו,

אני איתך סוף כל סוף,

איתך, ההתגשמות של כל חלומותיי.

אני יודעת איפה אתה עכשיו

אתה כאן בזרועותיי

רחוק מכל פחד

רחוק מכל פגע.

מי יודע מה יולידו החיים?

השיר מוקדש לעילוי נשמות כל הנספים בשואה, ולעילוי נשמתם של ארלין ומרווין – שולמית ואלימלך מאיר, שזכו להקים על חורבות הזכרונות הקשים משפחה לתפארת!