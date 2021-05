בוני ציון: עלו לישראל ותרמו לישראל שבעה עולים ועולות קיבלו אמש את פרס 'בוני ציון' על-שם סילבן אדמס של 'נפש בנפש' לשנת 2020 על תרומתם הייחודית לקידום מדינת ישראל יוני קמפינסקי - ערוץ 7 ,

צילום: יונית שילר זוכי פרס בוני ציון אמש (שלישי) התקיים במוזיאון מגדל דוד בירושלים טקס הענקת פרס "בוני ציון" על-שם סילבן אדמס מטעם ארגון "נפש בנפש". הפרס מוענק לשבעה עולים ועולות מארצות דוברות אנגלית, אשר תרמו תרומה משמעותית למדינה במגוון תחומים, תוך גילום רוח הציונות המודרנית. בנוסף לכך, מוקיר הארגון בוגרים וצעירים כאחד על ידי הענקת פרס מפעל חיים עבור עולים שהקדישו את חייהם לישראל ולקהילה היהודית, ופרס מנהיגות צעירה עבור עולים צעירים עד גיל 35 אשר מובילים שינוי משמעותי במדינה. הפרסים מוענקים בחסות סילבן אדמס, עולה חדש של ארגון ״נפש בנפש״, יזם נדל״ן ופילנתרופ אשר מחויב עמוקות לקידומה של מדינת ישראל. מטרתו של סילבן היא להציג לעולם את הישגיה של מדינת ישראל ושל אזרחיה, והוא רואה בפרס ״בוני ציון״ חלק משמעותי בהשגת יעד זה. האירוע התקיים במעמד ראש עיריית ירושלים, משה ליאון; יו"ר קק"ל, אברהם דובדבני; איש העסקים והפילנטרופ, סילבן אדמס; מייסד ומנכ"ל "נפש בנפש", הרב יהושע פס ומייסד ויו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט. עוד נכחו בטקס: קונסול ישראל לשעבר ויו"ר המועצה הציבורית של "נפש בנפש", דני דיין; ח"כ לשעבר, מיכל קוטלר-וונש; נשיא אוניברסיטת בן גוריון וחבר המועצה הציבורית של נפש בנפש, פרופ' דניאל חיימוביץ; מנכ"לית JFNA ישראל, בקי כספי ועוד.

״לתרומתם של העולים פנים רבות ומגוונות", אמר מייסד ומנכ"ל "נפש בנפש", הרב יהושע פס, "וניתן לראות אותן בתחומי הרפואה, החינוך, התרבות ועוד. חשיבותם של העולים המגיעים לארץ מקבלת משנה תוקף בהנעת גלגלי הכלכלה והמשק במדינה. פרס 'בוני ציון' הוא תזכורת חשובה לנו ולעם ישראל על הישגיהם העצומים של העולים, שמלבד היותם מקור לגאווה עבורנו, הם מקור להשראה עבור עולים חדשים נוספים שאנו מחכים בקוצר רוח לארחם על במה זו בעתיד." להלן זוכי פרס בוני ציון לשנת 2020: פרופ' דבורה רונד פרס בתחום המדע והרפואה יוענק לפרופ' דבורה רונד, רופאה בכירה ומנהלת יחידת אפרזיס טיפולית (גמלאית) בבית החולים הדסה עין כרם. פרופ’ רונד רתמה את כישוריה הקליניים, המחקריים וההוראתיים העצומים לשיפור חייהם של חולים עם הפרעות המטולוגיות בישראל ותרמה תרומה עמוקה בתחום ההמטולוגיה ברחבי העולם. עקב עבודתה, ישראל משתמשת ב-PCR (תגובת שרשרת של פולימארז) ככלי אבחון, הן מדעי והן קליני, שבזכותו קיימת הבנה טובה יותר של הגורמים לאנמיות תורשתיות ברבות מאוכלוסיות המייסדים בישראל. באמצעות תרומותיה לתלסמיה, קיימת הבנה טובה יותר של הסיבוכים והתחלואה הנלווית של המחלה במערכות איברים שונים, ואלו הסובלים מהמחלה הם בעלי סבירות גבוהה לשרוד אותה במהלך ילדותם. בנוסף, פרופ’ רונד שימשה כעורכת משנה של כתב העת הבריטי, British Journal of Hematology, והדריכה עשרות סטודנטים במהלך לימודי הרפואה והדוקטורט שלהם. היא זכתה בפרס הפקולטה למחקר ופרס הפקולטה להוראה מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם באוניברסיטה העברית, בנוסף לכך שנכללה ברשימת הרופאים הטובים ביותר בישראל של מגזין פורבס ב-2017-2018. פרופ’ רונד שימשה כחברה בוועדה לעניינים בינלאומיים של האגודה האמריקאית לאפרזיס, ייעצה לוועדת סל הבריאות בישראל בנושא התוויית אפרזיס טיפולי והייתה שותפה לארגון כנס בנושא טכניקת הטיפול עם אפרזיס. פרופ׳ רונד עלתה בשנת 1987 מארה״ב. דבי גרוס פרס בתחום הקהילה והפעילות ההתנדבותית יוענק לדבי גרוס, מנהלת עמותת "תהל" – מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים. גרוס הקימה ב-1993 את תהל ומאז היא מנהלת את המרכז שמשרת נשים וילדים במצוקה. גרוס עלתה ארצה ב-1978 ומאז ליוותה את הקהילות הדתיות בתחומי האלימות במשפחה בבתים והטרדות מיניות בקרב ילדים. היא יצרה ופיתחה תוכניות חינוכיות לילדים, נוער ונשים כדי למנוע אלימות והתעללות מינית – תוכניות אלה מתאימות במיוחד לסקטור הדתי/חרדי ומוכרות בכל העולם. גרוס מעבירה קורסים לרבנים ואנשי מקצוע דתיים בנושאים של התעללות מינית ואלימות במשפחה ואף הכשירה אלפי מתנדבים בישראל ובעולם. ב-2014 הפיקה והנחתה בירושלים כנס בינלאומי ראשון ואחריו עוד שני כנסים בנושא “הקהילה היהודית מתמודדת עם אלימות והתעללות” שזכו להצלחה רבה עם מעל ל-650 משתתפים מכל רחבי העולם. גרוס הוזמנה להרצות בקונגרס העולמי בדבלין על דיני משפחה והתעללות בילדים, בכנס Child Trauma בצ’רלסטון ובכנס הבינלאומי בנושא התעללות בילדים והערכה פסיכולוגית בברצלונה. ב-2001 דבי קיבלה את אות ראש עיריית ירושלים להתנדבות וב-2003 את פרס קרן ירושלים על שם טדי קולק עבור מנהיגות והצטיינות קהילתית. ב-2016 היא קיבלה את פרס כנסת ישראל בנושא “נשים שמשנות את העולם” וב-2017 קיבלה אות הוקרה מטעם השרה לשוויון חברתי בתחום המאבק באלימות נגד נשים. דבי גרה היום באשקלון והיא סבתא גאה ל-17 נכדים שנולדו בישראל. דבי עלתה בשנת 1978 מארה״ב. השגריר דורי גולד פרס בתחום גלובל אימפקט יוענק לראשונה השנה לשגריר דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. גולד כיהן כשגריר ישראל באו”ם בשנים 1997-1999, וכמנכ”ל משרד החוץ בין השנים 2015-2016. בתפקיד זה, פעל להרחבת קשריה של ישראל באפריקה, בעולם הערבי ובמזרח הרחוק. הוא שימש ב-1996 כיועצו המדיני של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכשליח מיוחד לרשות הפלסטינית, מצרים, ירדן ומדינות המפרץ. לגולד תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט מאוניברסיטת קולומביה, ארה”ב. כדיפלומט בכיר וכמומחה בעל שם עולמי, מוזמן גולד להציג את עמדותיו המקצועיות. הוא העיד בבית הנבחרים האמריקני במושב מיוחד בקונגרס, בנושא הכרה בריבונות ישראלית ברמת הגולן (2018); העברת השגרירות האמריקאית לירושלים (2017); ולפני וועדת החוץ על זכותה של ישראל לגבולות בני הגנה (2011). הוא התעמת עם השופט ריצ’ארד גולדסטון, באוניברסיטת ברנדייס, בנושא דו”ח האו”ם על פעילות צה”ל ברצועת עזה (2009). השגריר גולד כתב מספר ספרים על המזרח התיכון, מתוכם שלושה רבי מכר ברשימת הניו יורק טיימס. מאמריו הרבים מופיעים בפרסומים בינלאומיים מובילים. השגריר גולד עלה בשנת 1980 מארה״ב. ראובן (בוב) אש פרס בתחום החינוך יוענק לראובן (בוב) אש, לשעבר הפסיכולוג הראשי במשרד החינוך. כפסיכולוג הראשי במשרד החינוך, ראובן אש סייע בניהול הקמת מרפאות פסיכולוגיות חינוכיות בכל עיר ומועצה במדינה, כולל במערכות חינוך חילוניות, דתיות, חרדיות וערביות. אש סייע בשילובם של קרוב ל-1,000 פסיכולוגים שעלו לישראל בכוח העבודה של הפסיכולוגיה החינוכית בישראל וממשיך לעשות זאת עד היום. יחד עם רשת אמי”ת, סייע אש להקמת “בית הילד” בגילה ושימש כמנהלו הראשון. "בית הילד" היה למודל חדש של בית לילדים ובני נוער בסיכון. הבית הכיל 10-12 מעין משפחות אומנה שהתגוררו יחד במבנה אחד מרכזי. בכל דירה היו זוג וסטודנט/ית שירות לאומי, שטיפלו ב-12 ילדים בסיכון ואפשרו להם לחוות במודל של משפחה מתפקדת. כיום, מודל זה הינו פופולרי מאוד ברחבי ישראל ובעולם כולו. כמה שנים לאחר מכן, אש קיבל פנייה ממשרד הרווחה ומעיריית ירושלים בבקשה להקמת הוסטל לנוער חסר בית בירושלים. מעון זה הוציא את בני הנוער מהרחובות ושימש כיחידת חירום חברתית שסייעה להם להשתלב חזרה בחברה. ההוסטל נקרא “אתנחתא” (כלקיחת הפסקה קצרה ונורמלית עבור המתבגרים). הצעירים רוכשים כלים שיסייעו להם להתאחד עם משפחותיהם, מציאת עבודה, קבלת השכלה ובפיתוח תחושת תקווה לעתידם. בנוסף, בשנת 2003 אש עזר להביא לישראל שיטת טיפול חדשה בשם שיטת פטו, אשר סייעה לילדים עם שיתוק מוחין להיות עצמאיים יותר בכל תחומי חייהם. כיום שיטת פטו היא שיטת טיפול נפוצה ביותר בישראל. ראובן עלה בשנת 1970 מארה״ב. דייויד בלאט פרס בתחום תרבות, אומנות וספורט יוענק לדייויד בלאט, מי ששימש כמאמנה של מכבי תל-אביב בכדורסל. דייויד בלאט הוא ישראלי-אמריקאי המוכר כאחד מהמאמנים המצליחים ביותר בהיסטוריית הכדורסל האירופי. לפני תחילת קריירת האימון שלו, בין השנים 1977-1981 דיויד שיחק בעמדת הרכז בקבוצת הכדורסל של אוניברסיטת פרינסטון וב-1981 השתתף במשחקי המכביה כחלק מהנבחרת האמריקאית שאף זכתה במדליית זהב. בלאט שיחק כדורסל מקצועי בישראל במשך 9 שנים לפני שעבר לקריירת אימון במשרה מלאה. ב-2006 דייויד בלאט זכה באליפות איטליה כמאמנה של בנטון טרוויזו. הוא אימן את נבחרת רוסיה במשך 7 שנים. ב-2007 זכה עם הנבחרת באליפות ה-Eurobasket וב-2012 במדליית ארד באולימפיאדת לונדון. בשנת 2014 הוא הוביל את מכבי תל אביב לאחד הניצחונות הגדולים והמדוברים של הקבוצה מול צסק”א מוסקבה בחצי גמר היורוליג. לאחר מכן העפילה מכבי לגמר היורוליג, הביסה את ריאל מדריד בהארכת הזמן וקטפה את תואר אלופת אירופה. במהלך כהונתו כמאמנה, זכתה מכבי תל אביב להגיע לגבהים חדשים ולזכות בהכרה בישראל ובעולם כולו. הקריירה המוצלחת שלו בישראל, היא זו שהובילה אותו בהמשך דרכו המקצועית לאמן את הקליבלנד קבלירס לגמר ה-NBA, ובכך הפך למאמן האירופאי הראשון שמאמן קבוצה בליגה זו. וכן, אימן את אולימפיאקוס ביוון ודרושפאקה בטורקיה שזכתה באליפות היסטורית בטורניר ה-Eurocup. דייויד עלה בשנת 1981 מארה״ב. אברהם אינפלד פרס מפעל חיים יוענק לאברהם אינפלד, נשיא אמריטוס בהלל – הקרן לחיים יהודיים בקמפוס. אינפלד השקיע את כל חייו בבניית זהות יהודית וחיזוק מדינת ישראל. אינפלד הוא המייסד והמנהל של שורת מוסדות חינוך חדשניים. במאי 2012 נבחר אינפלד ליושב ראש מועצת הלל ישראל. הוא כיהן בתפקיד זה עד יולי 2018. בשנת 1970 הקים אינפלד את “מליץ”, מוסד שירות חינוכי ללא מטרות רווח המטפח זהות יהודית הנעוצה בהבנה פלורליסטית של חיי היהודים ומרכזיותה של ישראל. הוא עמד בראש מליץ במשך 30 שנה. הוא שימש גם כיו”ר “ערבים”; יו”ר מייסד של העמותה של פדרציית סן פרנסיסקו בישראל; ויו”ר מועצת המנהלים של החוויה הישראלית בע”מ, חברה עצמאית שהוקמה על ידי הסוכנות היהודית. בשלהי שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, במקביל לאמור לעיל, אינפלד שימש גם כמנכ”ל של גשר מפעלים חינוכיים ושל מכון שלום הרטמן ושימש בלונדון כמנהל מחלקת הנוער של דוברי אנגלית באירופה במשך שלוש שנים, בשליחות מטעם הסוכנות היהודית. עם תחילתה של “תגלית”, אינפלד שימש כמנהלה הבינלאומי הראשון והוביל את תהליך התכנון שיצר את אחת התוכניות החינוכיות המצליחות והמכוננות ביותר בעולם היהודי. בשנת 2003 מונה אינפלד לנשיא והמנהל הבינלאומי של הלל – הקרן לחיים יהודיים בקמפוס וכיהן בתפקיד זה עד ספטמבר 2006, אז חזר לישראל לכהן בתפקיד נשיאות קרן משפחת צ’ייס, עד שנאלצה להיסגר בדצמבר 2008, עקב הונאה מאסיבית בוול סטריט. הוא ממשיך לכהן כנשיא אמריטוס של הלל אינטרנשיונל, וכמנטור לתיקון עולם והעם היהודי במכון ראות בתל אביב. אינפלד הוא המחבר של “תשוקה לעם” שפורסם בנובמבר 2017. אברהם נשוי לאלן כהן אינפלד, במקור מוודברידג’, ניו ג’רזי ולהם ארבעה ילדים, שישה עשר נכדים ושלושה נינים. הוא בוגר האוניברסיטה העברית בתנ”ך והיסטוריה יהודית ובית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2005 הוענק לו פרס סמואל רוטברג היוקרתי של האוניברסיטה העברית בירושלים לחינוך יהודי. הוא המומחה הראשון בחינוך יהודי בלתי פורמלי שזכה לכבוד רב זה. במאי 2006 הוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מטעם מכללת מוהלנברג וב-2012 מהיברו יוניון קולג’, על תרומתו בתחום החינוך. אברהם עלה בשנת 1959 מדרום אפריקה. זו פלמנבאום פרס המנהיגות הצעירה יוענק השנה לזו פלמנבאום, מייסדת School of Shine. פלמנבאום היא יזמית חברתית ומובילת קהילות. היא מאמינה בתהליכי צמיחה אנושיים דרך יצירתיות וקהילה. היא מקדמת התפתחות עצמית כדי להניע שינוי חברתי חיובי, ולכן היא מבלה את זמנה בעיצוב ואירוח חוויות שמביאות להתעוררות האינטליגנציה הטבעית, תוך שילוב עולמות, העצמה אישית וקשר קולקטיבי. מאז שעלתה לישראל והתיישבה בתל אביב, זו הקימה את School of Shine כפלטפורמה חינוכית לנשים שמחפשות משמעות וחופש אישי, באמצעות כלים שיסייעו להן להעצים את קולן. מאז פתיחתו ב-2014, School Of Shine השפיע על אלפי נשים בישראל ומחוצה לה. SOS מציע סדנאות עבודה ומשחק אינטראקטיביות, תוכניות מקוונות, התאמת חונכות וחוויות התנתקות רוחנית לגוף ולנפש. בנוסף לעבודתה ב-School of Shine, זו עובדת כעיתונאית, יועצת אסטרטגית ויוצרת תוכן. היא מתנדבת כמנטורית לעשרות נשים בתהליכי יזמות וכתיבה, ובזמנה החופשי משתפת את קולה דרך שירי ‘ספוקן וורד’ והופעות ראפ. זו שוקדת בימים אלו על ספר לצמיחה אישית שעתיד לצאת בקרוב ומיועד לכל מי שמחפשת מטרה, תשוקה ומשחק ביום יום. היא מאמינה שקולו של אדם אחד מספיק כדי לעשות את ההבדל, ומצפה להגביר את הקול של כל אחת ואחד מאיתנו. זו עלתה בשנת 2010 מארה״ב.