צה"ל, אם אתה רוצה לירות - תירה, אל תדבר

הזמן הוא המאה התשע-עשרה, המקום הוא המערב הפרוע (או לפחות מה שהאולפנים ההוליוודיים מנסים למכור לנו שהוא המערב הפרוע). שני אקדוחנים עומדים זה מול זה, מוזיקה מותחת מתנגנת ברקע, ואז, הם שולפים.

את הסצנה הזו אפשר לראות כמעט בכל מערבון קלאסי, אבל בואו נוסיף טוויסט קטן בעלילה. בעוד הפושע שולף אקדח ויורה בשריף על מנת להרוג אותו, השריף שולף, מכוון היטב ויורה על הקליע שמתפוצץ באוויר. הפושע שוב יורה, השריף שוב מיירט באוויר. ושוב. ושוב.

בפעם החמישית הוא מפספס, והקליע של הפושע פוגע לו ביד. התשיעי נכנס לו לכתף, והשבע-עשר מפספס אותו ופוגע בילד תמים שעובר מאחוריו. הילד מת. וככה הם ממשיכים, במשך שעות, שבועות ושנים. לא יודע מה איתכם, לא הייתי רוצה לצפות בסרט הזה, בטח לא לחיות בו.

2021, ישראל, ואנחנו ממשיכים לחטוף קליעים. הילד מאחורה ממשיך למות. נכון, את הרוב אנחנו מיירטים באוויר, אבל ככה לא מנצחים מלחמה, ככה לא מגיעים להכרעה. כי כל עוד נמשיך ליירט במקום לתקוף, כל עוד נמשיך לטפוח לעצמנו על השכם המוסרי במקום להחזיר להם מנה אחת אפיים, הם ימשיכו לירות. ואנחנו ניירט, וניירט, וניירט, ומדי פעם לא נצליח. ככה מצטרפים עוד שמות לרשימת הנופלים, ככה נרצחו עידו אביגל, סהומיה סנטוש ונלה גורביץ', ככה נרצח עומר טביב, ככה נרצחו בסבב הנוכחי שלושה-עשר אנשים והרשימה הולכת ומתארכת.

"אבל חיסלנו להם בכירים, השמדנו מנהרות ומשגרים". אוקי, ואז מה? תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה גם מה שעשינו בצוק איתן. ובעמוד ענן. ובעופרת יצוקה. וזה גם מה, שלצערי, כנראה נעשה שוב בעוד שנתיים, וחמש, ותשע.

אנחנו פוגעים בפושע, אני לא אומר שלא, פוצצנו לו כמה אקדחים, השמדנו לו את החווה (לא לפני שהקשנו בגג), אולי אפילו הורדנו לו את האצבע היורה, אבל עובדה שזה לא עזר. עובדה שהוא ממשיך לירות. עובדה שאם זה היה תלוי בחמאס היו לישראל לא 13 הרוגים מרקטות אלא 4000 (וזה בחישוב עדין של 2-3 הרוגים לרקטה).

אז אנחנו ממשיכים לעשות סיכולים ממוקדים ולהפציץ בניינים ריקים ומחסני אמל"ח, ממשיכים לעשות עוד סבב בעזה, ועוד אחד, ממשיכים ליירט, ממשיכים להוציא הודעות לתקשורת ולספר לעולם כמה אנחנו מסכנים ומוסריים והם התחילו והכל באשמתם, אבל איך אמר השחקן היהודי אלי וולך (המכוער מ'הטוב הרע והמכוער') באחת הסצנות הכי זכורות בקולנוע: "When you have to shoot, shoot, don't talk".

כי כמו שכל חובב מערבונים יודע לסצנה הזו יכול להיות רק סיום אחד, והוא שאחד האקדוחנים שוכב מת על הרצפה. ולא יודע מה איתכם, אני ממש מעדיף שזה לא יהיה אנחנו.