הסודות של הנסיך הארי

שבועות ספורים אחרי הראיון המדובר של הנסיך הארי ובת זוגו מייגן מרקל למנחה אופרה ווינפרי, הגיע שוב הנסיך הבריטי לראיון מיוחד בו חשף את תחושותיו והדרכים בהן ניסה להתמודד עם מות אימו, הנסיכה דיאנה, שכללו התמכרות לאלכוהול ואף מחשבה על שימוש בסמים עקב הדיכאון.

הראיון התבצע במסגרת סדרת תוכניות חדשה של ווינפרי בשם "The me you cant see" ועוסקת בתחום בעיות הנפש, נושא הקרוב לליבו של הארי בחודשים האחרונים.

בתחילת הראיון סיפר הנסיך הארי כי כבר עם תחילת נישואיו למרקל, כאשר בני הזוג החלו להתמודד על לחצי המשפחה המלכותית והתפקידים בהם נשאו, חברי המשפחה סביבם העלימו עין וסירבו לסייע להם.

"חשבתי שמשפחתי תעזור, אבל כל בקשה, אזהרה, מה שלא יהיה, נתקלה בשקט מוחלט ובהזנחה מוחלטת. בילינו ארבע שנים בניסיון לגרום לזה לעבוד. עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להישאר שם ולהמשיך לעשות את התפקיד ולעשות את העבודה. אבל מייגן התקשתה".

הארי גם סיפר כי לאורך ארבע שנים הוא סבל מהתקפי חרדה ופאניקה קשים בעת מילוי תפקידיו המלכותיים, מה שהקשה עליו. הוא תיאר את חייו בין הגילאים 28- עד 32 כ"זמן של סיוט בחיי" וסיפר כיצד התמודד עם הדיכאון והתקפי החרדה בעיקר בעזרת אלכוהול, ואף היה מוכן להשתמש בסמים.

"הייתי מוכן לשתות, הייתי מוכן לקחת סמים, הייתי מוכן לנסות לעשות את כל הדברים שגרמו לי להרגיש פחות כמו שהרגשתי. אבל לאט לאט נוכחתי ש'בסדר, אני לא שותה בימים שני עד שישי' אבל כנראה הייתי שותה כמות של שבוע שלם ביום אחד, ביום שישי או במוצאי שבת. והייתי מוצא את עצמי שותה, לא בגלל שנהניתי מזה, אלא בגלל שניסיתי להסוות משהו", סיפר הנסיך הארי.