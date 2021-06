'עד כאן' לנפתלי בנט: אל תפקיר את שטחי C לניהול המנהל האזרחי ארגון 'עד כאן' מבקש שלא להקים את מנהלת שטחי C המתוכננת תחת שר הביטחון בני גנץ, על מנת שהמנהלת לא תפעל באחריות המנהל האזרחי. ערוץ 7 ,

צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 גנץ בכנסת עם בנט, טרופר ושקד ארגון 'עד כאן' שחשף את התוכניות והפעולות שמנהלת הרשות הפלסטינית כדי להשתלט על שטחי C באיו"ש, פנה לראש הממשלה המיועד נפתלי בנט בדרישה שלא לאפשר את הקמת מנהלת שטחי C המתוכננת תחת שר הביטחון בני גנץ, על מנת שהמנהלת לא תפעל באחריות המנהל האזרחי. כזכור, ימינה ותקווה חדשה דרשו במו''מ הקואליציוני להקים מנהלת שתטפל בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C ביו"ש, אולם לפי הדיווחים בני גנץ מתעקש שהמנהלת באחריותו תחת משרד הביטחון, דבר שעלול לפגוע במנהלת ולאפשר לפלסטינים להמשיך בהשתלטות על הקרקעות. ב'עד כאן' ציינו בפניה כי המנהל האזרחי כשל בעשור האחרון בשמירה על שטחי C אל מול ההשתלטות של הפלסטינים, וזאת מחוסר יכולת וחוסר רצון. "התוכניות האסטרטגיות של הפלסטינים שחשפנו מראות שעד לשנת 2030 הם כבר רואים את השטח ללא ההתיישבות הישראלית, ויש להם תוכנית מדוקדקת ומתוקצבת לשם כך. מדובר בדריסת כל ההסכמים המדיניים שנחתמו עם הפלסטינים, תוך ניצול של חולשת המנהל האזרחי כדי להקים את המדינה הפלסטינית בגבולות 67', ותוך שימוש בלוחמה משפטית נרחבת נגד ישראל בסיוע ארגונים בינלאומיים וישראלים." עוד צויין בפניה כי ישראל אינה עושה דבר כדי לנהל את המערכה בשטח ובזירה הבינלאומית, לעצירת "המכונה המשומנת" לדבריהם, של הרשות הפלסטינית ומדינות אירופה שמטרתה לגרש את ישראל משטחי יהודה ושומרון. ב'עד כאן' מצביעים על כך, שמדינות אירופה והאיחוד האירופי מעודדים ומממנים בניה בלתי חוקית בהיקפים עצומים, בניגוד לכל ההסכמים המדיניים, והם עושים זאת כדי להקים מדינה פלסטינית על כל שטחי יו"ש. "הימנעות מפעולה נחרצת של ישראל כנגדם בשנים האחרונות, הביאה את המצב בשטח לנקודת אל חזור באזורים נרחבים, ומהווים כבר כיום איום ממשי על עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל אינטרסים ביטחוניים של ישראל. אנו קוראים לך לפעול עוד בטרם הקמת הממשלה כדי ליצור התחייבות של השותפות הקואליציוניות לשמור על שטחי C בידי ישראל, ולקבוע מדיניות ברורה של הממשלה הבאה לטיפול נחרץ לסיכול מנגנון ההשתלטות הפלסטיני-אירופי''. ב'עד כאן' הדגישו בפני בנט: ''ויתור על שטחי C ביהודה ושומרון יביא לאיבוד ערש המולדת ההיסטורית של עם ישראל, ויחזיר את מדינת ישראל ל'גבולות אושוויץ' של ערב מלחמת ששת הימים, ואנו בטוחים כי בידיך למנוע זאת''.