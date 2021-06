שוד הקרקעות הגדול - הרש"פ והאיחוד האירופי בדרך להקמת מדינה פלסטינית בשטחי C ארגון עד כאן חושף בעזרת מסתערבים כיצד פועלים האיחוד האירופי והרש"פ לקידום הקמת מדינה פלסטינית בשטחי C, תוך התעלמות מהסכמי אוסלו וללא אישור ישראל. גלעד אך מנכ"ל עד כאן "אם ישראל לא תעצור את המהלך הפלסטיני, בקרוב מדינה פלסטינית תהיה עובדה מוגמרת ח"ו" בשיתוף ארגון 'עד כאן' ,

ארגון עד כאן חשף כיצד פועלים האיחוד האירופי, האו"ם והרשות הפלסטינית יחדיו בכדי להקים מדינה פלסטינית בשטחי C, כולל בנייה והשתלטות על קרקעות בהיקף עצום בניגוד להסכמי אוסלו וללא אישור מדינת ישראל. מדובר בתכניות אסטרטגיות של הפלסטינים עד לשנת 2030, בהן יושקעו למעלה מ-2.5 מיליארד דולר, אותם חשפו מסתערבי 'עד כאן'. לפי החומרים, אותם פרסם צבי יחזקאלי בערוץ 13, בשנת 2012 החלו האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית בשיתוף פעולה סמוי להקמת מדינה פלסטינית על כל שטחי יהודה ושומרון. בעזרת תכניות מסודרות ומימון מאסיבי גובשה התכנית להשתלטות על שטחים ביו"ש. לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן אנשי עד כאן הפעילו מסתערבים (ואפילו מסתערבת), ואחרי חודשים ארוכים וסיפורי כיסוי מורכבים הצליחו לחדור לפגישות עם מנהלי המערכה ברשות הפלסטינית ובאיחוד האירופי, תוך שהם מסכנים את חייהם. השלב הראשון של התכנית החל בשיתוף פעולה בין האיחוד האירופי לרשות הפלסטינית. במסגרת החומרים שנאספו נראים נציגים שונים מהרש"פ מתפארים בתמיכה האירופית. בין היתר אמר ג'יהאד רביע ממנהלי המערכה הפלסטינית למצלמה הנסתרת של עד כאן, כי האיחוד האירופי "תמך במיליוני יורו בפרויקטים, במיוחד בכפרים ללא תכניות מאושרות", "נציג מהאיחוד האירופי אמר לי תתכנן כאילו אין כיבוש, אל תגביל את עצמך. מאז זה הפך להיות המשפט המנחה שלנו", "הוא אמר לי אל תגיד לי היהודים מסכימים או לא מסכימים, זה לא עניינם, זה האדמה שלך", ועוד. לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן השלב השני כלל הכנת תכניות להשתלטות על אזורים אסטרטגיים ביו"ש. במסגרת השלב הזה האיחוד האירופי "נתן גב" לתכנון מורחב ברמה אזורית. לדברי נציגי הרש"פ "התכניות מחברת בין אזורים, זה כבר לא משהו מקומי אלא גדול ועצום". ומסתבר שגם האו"ם לקח חלק: "לאו"ם יש תפקיד חשוב – היכולת לאפשר למתכננים הפלסטינים להיכנס לאזורים של שטח צבאי", כך לפי אחד ממנהלי משרדי התכנון העובדים עבור הפלסטינים. כשמסתערבי עד כאן הצליחו לקבל מהפלסטינים את המפות של התכניות האזוריות הם נדהמו. "פתחנו את המפות והתחלנו להתעמק בהן, ופתאום קלטנו שהמפות הפלסטיניות כבר כוללות תכנון מפורט וייעוד של השטחים שעליהם קיימים כיום הישובים הישראלים. כלומר התכנון הפלסטיני עד לשנת 2030 כבר מתייחס ליהודה ושומרון כשטח נקי מיהודים. לא סתם אמרו לנו הפלסטינים שהמפות הללו מוסתרות על ידם מפני השלטונות הישראלים" אומר י. אחד ממסתערבי עד כאן. לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן לאחר התכנון, הגיע השלב השלישי של קביעת העובדות בשטח, במימון האיחוד האירופי. "תודות לאיחוד האירופי אנחנו בונים. הכיבוש הורס, אבל אנחנו לא מתאמים מול הצד השני לא מחכים לאישורו בשום דבר.. נציגת האיחוד האירופי הגיעה איתי לפגישה במנהל (האזרחי) ודיברה שם עם נציגי המנהל בצורה הכי נוקשה שיש, והיא אמרה להם: אנחנו נוציא לפועל את כל הפרויקטים למען הפלסטינים בלי לקבל מכם את האישור", סיפר ג'יהאד רביע למצלמה הנסתרת. בשלב הרביעי חותרים לניתוק רצף ההתיישבות היהודית ובידוד ישובים יהודיים ביו"ש. הנציגים תיארו "אנחנו מדברים על חזון.. תכנית אזורית של חיבור כבישים, וישראל רואה את הכבישים האלה כשייכים להתנחלויות. ויש התנחלויות בין כפר אחד לשני, זה חזון פלסטיני לעתיד". נציג אחר תיאר כי "אין כוח בעולם שימנע ממני לתכנן את פלסטין: את ירושלים, את הבקעה, את הגדה. הכל". לפי התחקיר של ארגון עד כאן, עד היום השקיע האיחוד האירופי למעלה מ-65 מיליון יורו בשוד הקרקעות הפלסטיני בשטחי C. גלעד אך מנכ"ל עד כאן מסר "הממצאים מראים כי ביהודה ושומרון נוצר ואקום - אליו נכנסו האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית יחדיו. עד היום השקיעו עשרות מיליוני יורו בהשתלטות על קרקעות והם עומדים להשקיע בשנים הקרובות מיליארדי דולר רק בהשתלטות על שטחי C, דבר שיהפוך ח"ו את הקמת המדינה הפלסטינית במהלך חד צדדי לעובדה מוגמרת". "באמצעות התכניות והפרקטיקה של התנהלות הרש"פ והמנהל האזרחי שחשפנו, מדינת ישראל תוכל כעת להגיב לתופעה הזו ולעצור אותה. הממשלה החדשה לחייבת להקצות משאבים ותקנים כדי להגיב ולטרפד את המהלכים של הרשות הפלסטינית ומדינות אירופה, לפני שיהיה מאוחר מידי". לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן