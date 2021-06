הסיוע האירופי להשתלטות הרש"פ בשטחי C גלעד אך, מנכ"ל ארגון 'עד כאן', מספר על האופן בו מסייעות מדינות אירופיות לרש"פ להשתלט בצורה מוסדרת ומתוקצבת על שטחי C. עוזי ברוך - ערוץ 7 ,

גלעד אך, מנכ"ל ארגון 'עד כאן', מספר באולפן ערוץ 7 על החשיפה שמקדם ארגונו בדבר התארגנות גורמים באיחוד האירופי לסיוע בהשתלטות פלשתינית על שטחי C. "כבר תקופה מדברים על הפעילות הפלשתינית בשטחי C. בשנה האחרונה אנחנו ב'עד כאן' החלטנו לקחת את ה צעד קדימה, להבין מי מממן את הדברים ואיך הדברים פועלים. בנינו כמה דמויות של בנים ובנות דוברי ערבית שיצרו קשרים עם גרומים ברשות הפלשתינית. הבנו שיש כאן מערכת משומנת מאוד היררכית ומסועפת שמתדלקת את הדבר הזה". אך מוסיף ומספר כי עד היום האיחוד האירופי השקיע במיזם כשבעים מיליון יורו ובכוונתם להשקיע עד סוף העשור במיזם שלושה מיליארד דולר. "מדובר בסכומי עתק להשתלטות על כל השטחים הפתוחים בשטחי C לאחר שמבחינתם שטחי A ו-B כבר שלהם והמלחמה נגמרה עבורם". לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן ההשתלטות על שטחים אלה מתבצעת באמצעות חקלאות, בנייה, סלילת דרכים ועוד. "חלק אלו אדמות מדינה, חלק אדמות סקר וחלק אדמות פרטיות. הם עושים תכניות מתאר על כל השטח מבלי להתייחס לפרטים וטווים רשת של דרכים וחדשני כאן שממשלות אירופיות פועלות בניגוד לכל ההסכמים וללא ום שיתוף פעולה או תיאום עם ישראל". "מבחינתם אנחנו בהסכם ביניים ולכן הם קובעים עובדות בשטח ברוח חומה ומגדל. אין להם סיבה להמתין מבחינתם", מסביר אך. עוד הוא מספר על המנגנון הרשמי של הרש"פ המנהל את המאבק על שטחי C. תקציבים אירופיים מועברים אליו כאשר כל ממשלה אירופית קיבלה שטח שהיא אחראית לפיתוח ואך מדגים: ממשלת צרפת אחראית על אזור תקוע-אפרת, ממשלת בלגיה על גוש עציון. "זה מזעזע. כל ממשלה מספקת אנשי תכנון ותיקצוב לדברים הללו וכך הם מקדמים את הדברים עוד ועוד". לדבריו המאבק בכך חייב להגיע מכיוונה של ממשלת ישראל שצריכה להציב קו אדום ולהבהיר שמדובר בפגיעה חמורה בריבונותה. לעומת זאת הגורמים הישראלים בכוונה אוכפים רק מול הישראלים ולא מול הפלשתינאים. לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן עוד הוא מספר על מעין רשת סוכנים שהרש"פ מפעילה בתוך המינהל האזרחי, כאלה שמקבלים משכורת ישראלית ועובדים גם למען הביטחון המסכל הפלשתיני, מעבירים לו מידע על כוונות למכירת קרקע ליהודים, מה שמוביל למעצר מיידי של המוכר על ידי המנגנונים שמענים אותו וגורמים לו לוותר על תכניותיו. "אין לנו את סמכויות המדינה ואנחנו לא באים להחליף אותה", אומר אך בהתייחס לפעילות ארגונו המתבצעת במספר מישורים, במישור המודיעיני המתעד את האירועים ומבצע מחקרים שמתפרשים לעיתים על פני תקופה ארוכה, ובמישור הציבורי על מנת ליידע את אזרחי ישראל בכדי שאלה ישפיעו על נבחרי הציבור לפעול מול המתרחש בשטח. "אלו הדרכים שלנו להשפיע, אבל בסיס המידע שלנו הוא המודיעין שמגיע אלינו מהשטח". ארגונו של אך נתקל בקושי כאשר הוא מציג את הנתונים בפני הגורמים הרשמיים של ישראל. לעיתים אלה מעבירים להעביר את תפוח האדמה הלוהט מיד ליד כאשר אין גורם מקצועי הממונה על הטיפול בסוגיה מטרידה זו. "בקיץ הקרוב נחשוף עוד שני פרויקטים משפיעים ברמה הלאומית, אבל שגורמים כמו אמ"ן מוסד ושב"כ לא עוסקים בהם. אלו דברים שנוגעים ביסודות המדינה היהודית דמוקרטית", רומז אך לצפוי בעתיד הקרוב מכיוון ארגונו. לתמיכה בפעילות ארגון עד כאן לחצו כאן