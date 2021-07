הפיתרון הגאוני נגד גנבי חבילות דואר גולש אמריקני שיתף ברשת את הטכניקה הייחודית שלו למניעת גניבת חבילות שהושארו מחוץ לדלת הבית, תופעה שהפכה למכה של ממש ברחבי ארה"ב. ניצן קידר - ערוץ 7 ,

צילום: מהטיקטוק הגולש מלמד כיצד להימנע מגניבת חבילות ​​​​​​הרשת החברתית Reddit מאפשרת שיח נרחב במגוון נושאים, אבל ללא ספק אחד המדוברים שבהם הוא תופעת גניבת החבילות המושארות בפתח הבתים על ידי שירותי משלוח שונים, שהפכה בארה"ב לכאב ראש שהמשטרה נמנעת מלטפל בו. אחד הגולשים, איש מחשבים, שיתף בדרך הייחודית והגאונית שלו למניעת הגניבות. "אני ממזג קסם ומדע", הוא מספר בסרטון שפרסם. "בזכות הפיתרון הזה לא איבדתי אפילו חבילה אחת". הגולש שיתף תמונה של חזית ביתו שבה יש קיר אבנים. "אני מציב צמוד לקיר שולחן קטן ובחלקו הקדמי מציב מראה בזוית של 45 מעלות, שמראה בעצם את הקיר הנגדי. זה נראה כאילו פשוט אין שם כלום. השליחים יודעים להניח את החבילה מתחת לשולחן, אבל איש לא רואה שהן מונחות שם". @impossiblescience Porch Pirates stealing your packages? Never fear, science & magic are here! #tiktokpartner #learnontiktok #porchpirates #summerschool #lifehacks ♬ What's Your Secret (Instrumental) - The Young Ebenezers הסרטון זכה למאות תגובות ולעשרות אלפי צפיות. אחד המגיבים כתב, "אני בא לגנוב את השולחן שלך. תודה", והוסיף אמוג'י מחייך. לצד התגובות הנלהבות התברר שהפיתרון לא מושלם. אחד הגולשים ציין, "אני תמיד כותב לשירות המשלוחים הוראות אבל הם אפילו לא מתקרבים לבית אלא זורקים את החבילה ממרחק של 20 מטרים, גם אם כתוב עליה שביר". עם זאת גולשים רבים אמרו כי יאמצו את הפיתרון וחלקם העלו בתגובה את הגרסה שלהם להמצאה.