סטרוק: אלפי יחידות דיור לא אושרו כנקמה פוליטית

אל מאהל מחאת ראשי מועצת יש"ע וההתיישבות הגיעה חברת הכנסת אורית סטרוק כנציגת ראשי שדולת ארץ ישראל. בראיון לערוץ 7 היא מרחיבה על המניע שהוביל למחאה כולה.

בדבריה מונה חברת הכנסת סטרוק את מה שהיא מגדירה כעוולות שאותן מוביל ראש הממשלה, נפתלי בנט, כלפי ההתיישבות.

"בראש ובראשונה יש את העוולה של מחיקת כשני שליש תכניות שאושרו בכל הערכאות המשפטיות התכנוניות ועל ידי שר הביטחון עצמו. נפתלי בנט מחק מהרשימה היקפים של אלפי יחידות דיור. זה דבר חסר תקדים. הנקודה השנייה שאנחנו מוחים עליה היא שחלק מתכניות הבניה נמחקו הן תכניות להסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. ברגע שישוב כזה שעמלו קשה על הסדרתו והוא לא מאושר המשמעות היא לא רק שהוא לא ייבנה, אלא שהתושבים ימשיכו לחיות בתת תנאים. נפתלי בנט יודע זאת היטב, ובכל זאת הוא מחק מהרשימה כמה וכמה תכניות של ההתיישבות הצעירה בזמן שהוא עצמו התחייב שהתיישבות הזו תוסדר בישיבת הממשלה הראשונה", אומרת סטרוק.

ממשיכה סטרוק ומונה את הנקודה השלישית שמובילה למחאת ראשי ההתיישבות: "כל בר דעת שמסתכל על רשימת התכניות שנמחקו רואה בצורה פשוטה שהן מהמועצה האזורית בנימין. מחקו בעוד מקומות, אבל בבנימין מחקו כמעט את הכול. הורידו 2000 יחידות דיור והשאירו 14. איך זה קורה? ההסבר היחיד הוא שנפתלי בנט מרגיש שראש מועצת בנימין מקורב לאיומים הפוליטיים שלו, לראש הממשלה לשעבר נתניהו ולראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', ולכן הוא מחליט לדפוק את ישראל גנץ באופן אישי".

על נקודה זו מוסיפה סטרוק ואומרת כי יכול פוליטיקאי להחליט שהוא בא חשבון עם ראש מועצה, "אבל לא על חשבון בנייה בארץ ישראל. יש מספיק דרכים להביע מורת רוח פוליטית ולא על חשבון בניה בארץ ישראל. מי שעושה מעשה כזה דומה לאישה השנייה במשפט שלמה, זו שאומרת 'גם לי גם לך לא יהיה'. הבניה בבנימין אמורה להיות חשובה לך, נפתלי בנט, לא גרם אחד פחות מכפי שהיא חשובה לראש מועצת בנימין, ישראל גנץ".

הנקודה הנוספת שמקוממת את סטרוק ומובילה לקיומה של המחאה היא ההחלטה לאשר בניה פלשתינית בשטחי C במקביל לאישור הבנייה היהודית. "זה דבר חמור ביותר כי הבניה בשטחי C היא תכנית מסודרת של הרש"פ. היא מתוקצבת וממומנת ובעלת מטרות מדיניות מובהקות, ומי שיודע את זה הכי טוב מכולם הוא ראש הממשלה נפתלי בנט. ואם הוא מאפשר להסדרה הזו לקרות, אחרי שהוא התחייב להקים יחידה שתטפל במערכה על שטחי C, יחידה שעד היום לא קמה, אבל הוא כבר מסדיר להם בניה בלתי חוקית, אז זה קצת מזכיר את האמירה האמריקאית 'אם אתה לא יכול להיאבק בהם תצטרף אליהם'".

באשר לטענה לפיה לא כל אישורי הבניה ניתנו בשל מיקומים רגישים בהיבט המדיני מול ממשל ביידן, אומרת חברת הכנסת סטרוק: "אדרבה, אתה אמור ללמד את ממשל ביידן שבמקומות האלה אנחנו בונים כי ז ארצנו. אם אתה מלמד אותם שאתה מצמצם בניה ובכל הזדמנות מוחקים שני שליש, אז לימדת אותו דבר שהוא בגדר אסון לארץ ישראל וזה לא מה שאתה מצפה מראש ממשלה שהוא נפתלי בנט".

סטרוק מספרת כי השדולה כבר העבירה בקשה לכינוס מיוחד של הכנסת לדיון פגרה מיוחד בסוגיה. בנוסף תקיים השדולה סיור מיוחד באותם מוקדים באזור בנימין שהאישורים בהם נמחקו על ידי בנט. "נפעל בכול כוחנו לשנות את רוע הגזירה וגם לשלוח את הממשלה הרעה הזו הביתה".