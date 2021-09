הערב נערך בזאפה Live פארק בראשון לציון גמר תכנית הריאליטי המוסיקלית 'הכוכב הבא' של קשת 12 וטדי הפקות.

במקום הראשון ובמיליון שקלים זכה תמיר גרינברג, בן 26 מתל אביב עם השיר המקורי Tell me where the light goes.

אל המקום השני הגיעה ואלרי חמאתי, בת 21 מחולון עם הביצוע לשיר "תפסת לי מקום".

במקום השלישי דורג מתן לוי, בן 21 מרחובות שיבצע בגמר את השיר "עד מתי" ולמקום הרביעי הגיעה שי המבר, בת 23 מתל אביב.