השמועה טוענת שיש אי שם באפריקה באיזה חור נידח בג'ונגל מישהו שעדיין לא מאזין לפודקאסטים, אך לפי נתוני העלייה בהאזנה שאלו רושמים כנראה שגם הוא יצטרף בקרוב לטרנד שכבש את העולם. רק בשנה האחרונה, מינואר ועד ה-21 בספטמבר 2021 יותר מ-84 מיליון אנשים מסביב לעולם האזינו לפודקאסטים בפעם הראשונה.

פורמט האודיו התפתח באופן חסר תקדים בשנים האחרונות ואין עדות לשום סימני האטה באופק. ברק אובמה, ברוס ספרינגסטין וג׳ו רוגן, דרך הארי ומייגן ואפילו באטמן וונדר וומן - כולם כבר הצטרפו לזירה הרותחת שאותה אנחנו חוגגים היום - יום הפודקאסטים הבינלאומי.

אז מי שומע פודקאסטים ומה הגיל שלי אומר על ההעדפות שלי? הנה כמה נתונים:

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי Gen Z (גילאי 6-24) בישראל ב-2021:

1. שיר אחד

2. הקצבייה

3. אחד ביום

4. חיות כיס

5. בואי נדבר רצח

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי המילניאלס (גילאי 25-40) בישראל ב-2021:

1. חיות כיס

2. שיר אחד

3. אחד ביום

4. תחושת בטן

5. חושבים טוב

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי גילאי 40+ בישראל ב-2021:

1. חיות כיס

2. שיר אחד

3. אחד ביום

4. חושבים טוב

5. תחושת בטן

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי Gen Z (גילאי 6-24) בעולם ב-2021:

1. The Joe Rogan Experience

2. Takeover

3. Call Her Daddy

4. Let's Find Out ASMR

5. Anything Goes with Emma Chamberlain

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי המילניאלס (גילאי 25-40) בעולם ב-2021:

1. The Joe Rogan Experience

2. Takeover

3. Call Her Daddy

4. Crime Junkie

5. Let's Find Out ASMR

הפודקאסטים המואזנים ביותר על-ידי גילאי 40+ בעולם ב-2021:

1. The Joe Rogan Experience

2. Takeover

3. The Daily

4. Crime Junkie

5. Let's Find Out ASMR

מספטמבר 2020 ועד 2021 התווספו כ-1.5 מיליון פודקאסטים חדשים לפלטפורמת ספוטיפיי, עלייה של 85% לעומת אשתקד. מ-2018 מספר הפודקאסטים הזמינים עלה ביותר מ-2,500% אחוז. בישראל, כיום זמינים יותר מ-8,000 פודקאסטים שונים, זינוק של כ-110% משנה שעברה. המדינות בהן קטלוג הפודקאסטים צמח באופן המשמעותי ביותר: טיוואן, קולומביה, יפן, ספרד ופרו.