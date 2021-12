הגל החמישי כבר כאן, החורף בשיאו והביקוש לרפואה מקוונת נוסק - אז למה ההורים עדיין מפחדים שהילדים שלהם נפגשים עם רופא באופן מקוון דרך המסך?

מחקר שנערך בארה"ב לאחרונה, בחן את יחסיהם של בני נוער והוריהם לרפואה מקוונת מבחינת יעילות, שביעות רצון מהמפגשים, ויכולת ליצור ברית טיפולית.

על פי המחקר, רובם המכריע של בני הנוער הראו שביעות רצון מיעילות שירותי הרפואה המקוונת. מבחינת נוחות התפעול, כמעט ולא היו קשיים טכניים משמעותיים אך מה שבאמת מעניין הוא שבני הנוער הראו כי עוצמת הברית הטיפולית הייתה חזקה ומשמעותית יותר עבורם. חלק מבני הנוער ציינו שנוכחות המסך במפגש הרפואי, הקלה עליהם בתקשורת עם הרופא וצמצמה את תחושת הפגיעות. חלקם ציינו לטובה את תחושת התכליתיות וההימנעות משיחות החולין המקדימות, שמתקיימות בדרך כלל במפגש פיזי עם רופא.

לעומת זאת, ההורים של בני הנוער הביעו חשש מפני ההשלכות החברתיות ויכולת יצירת הקשר של בני הנוער בעידן התקשורת מרחוק. המחקר הראה כי ההורים היו מעדיפים שילדיהם ימשיכו לקבל טיפול רפואי במפגשים פיזיים עם הרופא ולא ימירו את הטיפול למפגשים מקוונים.

רפואת מתבגרים מתאפיינת בדגש על יצירת קשר טיפולי אינטימי ודיסקרטי עם המטופלים, והתמקדות בתחומי בריאות מרכזיים עבור בני נוער כגון קיום יחסי מין בטוחים, שימוש באלכוהול ובסמים, הפרעות פסיכיאטריות כמו דיכאון, חרדה והפרעות אכילה והתנהגויות מסוכנות.

הרפואה המקוונת מאפשרת לבני הנוער לבטוח בצד השני ולהיפתח, לדבר על נושאים אינטימיים ומביכים מבלי להתבייש. המפגש עם רופא מול מסך מרגיש להם בטוח יותר, פחות אישי ומביך ומאפשר להם לקבל ייעוץ מקצועי והכוונה שפעמים רבות מסייעת להם להימנע מסיבוכים רפואיים או סכנות בריאותיות.

מגפת הקורונה הפכה את רוב האינטרקציות שלנו למפגשים מקוונים. בין אם זה בעבודה, מול הרופא, הפסיכולוג ואפילו מפגשים חברתיים – הכול עבר לזום. ההסתגלות של בני הנוער, שנולדו וגדלים בעידן מקוון, לשירותים מקוונים היא טבעית ומתבקשת. האידיאל הוא לשלב את זה במינונים נכונים.

בתור רופאת ילדים ומי שפוגשת מידי יום עשרות ילדים ובני נוער אני יודעת שהדור השתנה. הדילמות אחרות, ההתמודדויות של הילדים שלנו שונות מאלה שאנחנו התמודדנו איתם כילדים, המידע גלוי וזמין יותר ועדיין הצורך באיש מקצוע שמכוון, בודק ומייעץ הוא קריטי יותר מתמיד.

אם מפגש עם רופא דרך מסך יסייע לילד שלכם להיפתח יותר, לדבר ולקבל החלטות נכונות בנוגע למין בטוח, שימוש בסמים, התמודדות עם לחצים סביבתיים וגיל ההתבגרות – So be it. לא נכון לבחון את הדבר הזה בצורת או הכול או כלום. נכון, למפגש פיזי עם רופא יש יתרונות וערך שאין לו חלופות במפגש מקוון. כדי שהרופא יוכל להתרשם משפת הגוף של המטופל, לחוש את מצבו ולבצע בדיקה גופנית במידת הצורך.

מצד שני, הנוחות שחשים בני הנוער במרחב המקוון מאפשרת להם להתייעץ, לדבר, לשתף ולא להישאר עם דילמות מורכבות לבד ולקבל החלטות שקולות. אז גם אם זה לא מתבצע בדיוק בדרך שבה היינו רוצים וגם אם זה אומר עוד זמן בילוי מול מסכים, אני מברכת על זה. היתרון עולה על החיסרון במקרה הזה ובסופו של דבר יכול אפילו להציל חיים.

ד"ר מרים הרמן היא רופאת ילדים במכבי שירותי בריאות ומנהלת מחלקת המחקר ב-Medint