משלחת של כ-100 שרים, חברי פרלמנט, סנאטורים ודיפלומטים מרחבי אירופה התכנסה בגיא ההריגה בבאבי יאר באוקראינה - מקום הרצחם של יותר מ-30,000 יהודים על ידי הנאצים ומשתפי פעולה בזמן השואה. המחוקקים וקובעי המדיניות האירופאים נענו להזמנת איגוד הארגונים היהודיים באירופה EJA והגיעו לבירת אוקראינה ערב יום השואה הבינלאומי והאתגרים בגיאופוליטים.

קודם לביקור בגיא ההריגה בבאבי יאר, התכנסו המחוקקים האירופים לכינוס מיוחד שיזם יו"ר ה-'EJA הרב מנחם מרגולין ודנו בדרכים אופרטיביות ואפקטיביות למאבק באנטישמיות הגוברת ברחבי היבשת – הן במערכות החינוך הפורמליות, הן ברשתות החברתיות.

במהלך הוועידה, הוחלט על הקמתן של קבוצות עבודה פרלמנטריות ייעודיות למאבק באנטישמיות שיוקמו בבתי מחוקקים ברחבי היבשת ויפעלו לגיבוש ותיאום חקיקה וקווים מנחים למאבק באנטישמיות ובניסיונות הכחשה וטיוח של השואה.

צילום: יוסי זליגר כינוס ה-EJA באוקראינה

נשיא הפרלמנט של אוקראינה, רוסלן סטפנצ'וק ציין כי: " אוקראינה היא המדינה עם הכמות הרביעית הגבוהה ביותר בעולם של חסידי אומות עולם. הפרלמנט האוקראיני אימץ לאחרונה חוק למלחמה באנטישמיות והנצחת השואה במדינה. "זיכרון, מחקר והנצחה, הם הדרכים היחידות להילחם באנטישמיות", אמר. "הזוועות קרו כולן כי אנשים שתקו כתוצאה מפחד, אדישות ואגואיזם – ועלינו לחנך את דור העתיד כדי שינהג אחרת".

סגנית ראש ממשלת אוקראינה, אולה סטפנישינה שהשתתפה אף היא בכינוס EJA למרות המצב הגיאו-פוליטי המורכב ואמרה למנהיגים הפוליטיים האירופיים הנוכחים: " כאשר אנו מנציחים את הטרגדיה של השואה, אנו זוכרים את הקורבנות והמשפחות שהתמודדו עם הטרגדיות הללו, אך עלינו לזכור שהטרגדיות הללו נוצרו בהשראת עריץ. על כולנו לוודא שטרגדיות אחרות העומדות בפני העולם הדמוקרטי והחופשי לא ישנו. כולי תקווה שממשלותיכם ימנעו מטרגדיות דומות שמביאות לסבל רב ולמותם של אנשים טובים".

הרב מנחם מרגולין יו"ר איגוד הארגונים היהודים באירופה EJA ציין כי: "השבוע העולם מציין את יום השנה הבינלאומי לשואה. האיחוד האירופי אמנם גיבש השנה אסטרטגיה למאבק באנטישמיות ומדינות רבות אף חוקקו חוקים למאבק במכחישי השואה, אלא שכאן, במקום הזה, בגיא ההריגה של באבי יאר, האדמה רוויית הדם זועקת שוב ושוב את מילותיו של המשורר הרוסי הגדול יבגני יבטושקנו: "על באבי יאר אין יד ואין מצבת". כאן בגיא ההריגה הזה לא רק שרצחו את הקורבנות אלא ניסו להרוג גם את המודעות והזיכרון – ע"י מבצע העלמת ראיות וטיוח. ואנחנו כאן בדיוק מהסיבה הזאת; ניצולי השואה הולכים ומתמעטים וזו חובתנו להיאבק בכל כוחות הרשע שעודם מנהלים מבצעי טיוח בציבוריות העולמית ומרחבים הוירטואליים של הרשתות החברתיות בניסיון נואל להנדס את תודעת ההמונים ולהעלים את זיכרון השואה. אנחנו – פרלמנטרים מרחבי היבשת, חברים בפרלמנט האירופי, מנהיגים יהודיים ואישי ציבור, כאן, כדי לתבוע בשם הקורבנות וקרוביהם את המענה האפקטיבי היחיד נגד העלמת הזוועות ואת מימוש הלקח המוסרי המתחייב: עשייה חינוכית משמעותית בכל מסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות! ע"פ חוק ולא כהמלצה בלבד. מנהיגים רבים בכל רחבי אירופה נרתמו ליוזמה של EJA מדליקים בימים אלו נרות זיכרון עם הכתובת NOT ON MY WATCH. האורות הללו בוהקים בחושך הגדול. אלא שזה לא מספיק. על כל אחת ואחד מאיתנו מוטל הצוו המוסרי, ההומניטארי, להטמיע את זיכרון השואה והמאבק באנטישמיות בדורות הבאים. וכדי שזה יקרה – לא מספיק יום בלוח השנה. אין די בטקסים. אפילו לא בהכרזות של פוליטיקאים. כדי לחסן את העולם מהמגיפה הנוראה של האנטישמיות, כדי להגן על הילדים של כולנו משנאת האחר, עלינו להשכיל ולהבין שלימוד השואה ולקחיה לא יכול להישאר כלימוד פרק אחד או שניים בשיעורי ההיסטוריה. לימוד השואה ולקחיה חייב להיות נדבך מרכזי בהקניית כישורי החיים של הדור הצעיר – בבית הספר, כמו גם באוניברסיטאות. זה חשוב לאירופה ולעולם לא פחות משזה חשוב לעם היהודי או לכל לאום או מגזר או מגדר באוכלוסייה כזאת או אחרת".

שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודסקי הדגיש למנהיגי הציבור האירופאים כי: "מה שקרה בבבי יאר נרשם בספרי ההיסטוריה כאחת ההוצאות להורג ההמוניות הגדולות ביותר בהיסטוריה. לכל כפר באזור יש בור משלו שהפך לקבר אחים. הטרגדיה הייתה לא רק השמדה פיזית של אנשים, אלא גם ניסיון להסיר כל זיכרון מקיומם. מתחם ההנצחה בבבי יאר יתרום רבות למאמץ לזכור את מה שקרה כאן לפני שמונים שנה".

נתן שרנסקי, יו"ר המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר ברך את חבריי המשלחת וציין כי: "באבי יאר הינו סמל למיליוני יהודים וישראלים, עבור האומה של אוקראינה, ומהווה לקח לאנושות כולה. המרכז להנצחת השואה והכנס הזה הינם יוזמה חשובה התורמת למאמצים שלנו לחשוף את הסיפור הפחות מוכר של השואה במזרח אירופה המכונה "שואת הכדורים", לכבד את זכר הקורבנות וללמוד מלקחי העבר".

ג'ואל מרגי, נשיא הקונסיסטואר של יהודי פריז, הקהילה היהודית הגדולה באירופה, שיתף את החששות של הקהילה היהודית בצרפת ערב יום השואה הבינלאומי: "סטטיסטיקה שנתית מראה שמספר התקריות האנטישמיות בשנת 2021 גדל בצרפת בהשוואה לשנת 2020. במיוחד עלייה באלימות. יש עלייה של קיצוניות בצרפת, באירופה ובשאר העולם. זה מאוד מדאיג מכיוון שהאנטישמיות הזו מגיעה הן מהימין הקיצוני והן מהשמאל הקיצוני וגם מהאיסלאמיזם. במלחמה בשנאה יש להתייחס ספציפית לאנטישמיות. ד"ר מרגי קרא למנות נושא תפקיד האחראי למאבק באנטישמיות בכל מדינה באירופה. "למרבה הצער לעתים קרובות, מדינות ממנות אדם האחראי למלחמה בשנאה. אך יש להתייחס לכל צורה של שנאה אחרת".

מנהל המדיניות הציבורית של YouTube באירופה, מרקו פנצ'יני, סקר בפניי באי הכנס את האסטרטגיה של YouTube למאבק בשיח שנאה והסתה וציין: "מה שאנחנו מנסים לעשות זה להקשות ככל האפשר על פרסום דבריי שנאה והסתה על גבי הפלטפורמה שלנו. בכל פעם שאנחנו מוצאים משהו שמנוגד למדיניות שלנו לגביי שיח שנאה, אנחנו לא רק מסירים אותו אלא גם מזהים את המרכיבים בקטע התוכן הזה והאלגוריתמים שלנו מחפשים תוכן דומה. בנוסף, יש לנו מומחים שיכולים להתמודד עם תוכן כזה גם בהרבה במגוון רחב של שפות שאינן אנגלית".

סגן מרשל הסנאט הפולני, מיכל קמינסקי התייחס למחלוקת המתמשכת בין ממשלות פולין וישראל על אופי המעורבות הפולנית בשואה וציין כי: "כיום, כל הפוליטיקאים הפולנים בין אם מהממשלה או מהאופוזיציה, מאוחדים בהצהרותיהם נגד אנטישמיות. מה שמייחד את חינוך השואה הוא שהרטוריקה האנטישמית הייתה נוכחת הרבה לפני השואה, וגם אחריה. מה שאומר שיש כשל בחינוך ועלינו לתקן זאת”.

חבר הפרלמנט הבריטי (ממפלגת הלייבור) כריסטיאן ווייקפורד אמר כי "הגדרת האנטישמיות של IHRA מאומצת על ידי יותר ויותר מוסדות בריטיים, כולל מועדוני כדורגל ואוניברסיטאות. אבל האימוץ הזה לא באמת שינה שום דבר עד כה, למרבה הצער, מכיוון שהוא לא באמת יושם. אנחנו צריכים להכיר בכך שגם אנטי-ציונות היא אנטישמיות. זו רק מילה אחרת לתאר את אותה מציאות. אפשר להיות ידיד ביקורתי של ישראל אבל אי אפשר להיות אנטי ציוני בלי להיות אנטישמי"

סגן יו"ר ועדת החוץ של הפרלמנט האוסטרי, חבר הפרלמנט היהודי מרטין אנגלברג, ציין את שינוי עמדתה של אוסטריה בנוגע לישראל במהלך השנתיים האחרונות הודות לקנצלר לשעבר קורץ, ועודד את הדור היהודי הצעיר להיכנס לפוליטיקה במדינותיהם.

הרב מאיר סטמבלר, יו"ר פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, אמר כי הקהילות היהודיות במדינה מתחדשות בתמיכה מלאה של השלטונות. "קיימת דואליות רבה ביחס לגיבורי האומה שהיו גם אנטישמים ואנחנו מתריעים על כך אבל מבינים שזו אומה שהולכת ונבנית מחדש לאחר 70 שנות קומוניזם וכמי שמתהלך ברחובות קייב עם כל הסממנים של יהודי דתי, אני חייב לציין שבקייב אני מרגיש הרבה יותר בטוח כיהודי מאשר בפריז, בריסל, לונדון או כל בירה אירופית אחרת".