קבוצת הידידות למען יו"ש בפרלמנט האירופי תוקם מחדש לאחר שנתיים של מגיפת קורונה שהשביתה את הפעילות הבינלאומית.

על ההקמה מחדש החליטו ראש מועצת שומרון יוסי דגן וחברי הפרלמנט האירופי עימם נפגש בבניין הפרלמנט בבריסל במטרה לגייס אותם למען מדינת ישראל ולמען ההתיישבות היהודית ביו"ש.



חבר הפרלמנט האירופי, ברט גאן רוז, המייצג את הולנד בפרלמנט האירופי, אמר בסיום הפגישה עם דגן כי הוא יאבק בהעברת הכספים לטרור: "אפשרי בהחלט למצוא חברי פרלמנט שיהיו מוכנים להילחם נגד העברת כספים של האיחוד האירופי לארגוני טרור, תמיד אפעל לנושא הזה בדיונים בפרלמנט, לישראל יש את הזכות לדרוש את יהודה ושומרון".



גם חבר הפרלמנט האירופי ונציג פולין בבירבל ריצ'ארד קזרנצקי, הזדעזע מהשימוש שנעשה בכסף אירופאי למטרות לא חוקיות והבטיח לפעול בנושא: "חייבת להיות שליטה על הכסף שמוזרם לישראל ומגיע למקומות לא נכונים, וכן על הכסף שמוזרם ספציפית לשומרון, לכן אשמח בביקור שאקיים בשומרון, לבקר ולראות מה קורה בשטח, כדי לייצר אמירה ברורה לגבי השליטה בכסף האירופי".

ריצ'ארד קזרנצקי ויוסי דגן צילום: דוברות



איוון רור, חבר הפרלמנט האירופי הודיע לדגן לאחר הפגישה עימו כי "אנחנו נפעל יחד, במשותף כדי לחזק את המטרות המשותפות שלנו, אנחנו תמיד נפעל יחד גם למען ישראל, וגם למען אירופה, נלחם יחד נגד שנאה ונגד חרם כלפי התושבים שלכם".



דגן אמר כי ניתן לנצח במערכה על התודעה הבינלאומית וסיפר: "לאחר כמעט 15 פגישות עם חברי פרלמנט בפרלמנט האירופי בבריסל ופרלמנטים אחרים באירופה, אני קובע בצורה ברורה שאפשר לנצח בקרב הזה. מדינת ישראל, ויהודה ושומרון בפרט, סובלות מדה-לגיטימציה של שקרים. אני קורא לזה כאן בפגישות 'המלחמה החדשה'. אם פעם היו נלחמים נגד מדינת ישראל עם טילים, טנקים ורקטות, היום ב"ה הם כבר ראו שצה"ל הוא הצבא הכי חזק במזרח התיכון ואי אפשר להשמיד, אז היום הם נלחמים במלחמה החדשה – מלחמת השקרים ודה-לגיטימציה".



לדברי דגן, "אותה בורות שיש בכפר סבא על אלון מורה, יש בג'נבה על כפר סבא. אותם ארגוני שמאל קיצוני שמפיצים בתל אביב עלילות והשמצות על מתיישבים באיתמר, מפיצים עלילות בבריסל ובלונדון נגד צה"ל ונגד מדינת ישראל. הניסיון להחרים את המוצרים, העלילות הדם בנוגע לצה"ל והתיישבות, הקמפיין העלוב של "אלימות המתנחלים" שמקבל מימון מכאן, מהאיחוד האירופי, המטרה שלהם היא להפוך את מדינת ישראל למדינה מצורעת ומדינת אפרטהייד, ואנחנו כאן בכדי להביא את המציאות האמיתית בעיניים".

ברט גאן רוז ויוסי דגן צילום: דוברות



"אני יכול לקבוע בצורה ברורה שכאשר אנשים שומעים את המציאות כמו שהיא, מתחברים ומבינים מה קורה בשטח, זה יכול לשנות את המציאות. אנחנו כאן בסבב של פגישות, מדברים בבריסל עם חברים בפרלמנט על הכסף שמשלמי המיסים מהאיחוד האירופי שהולך לממן מבנים לא חוקיים בשטחים ובמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון בשטחי C", אומר דגן.



עוד הוא מוסיף כי "אני מסביר להם שאנחנו גם כאן, גם בבריסל, גם באירופה, גם בארה"ב וגם בשומרון שאנחנו בונים ישובים אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת, שאחת המטרות שלה היא לשמור על השטחים הפתוחים נקיים וריקים תוך שמירה על אוצרות הטבע. אני מראה להם תצ"אות שבתוך הכפר אין כמעט פיתוח חדש וכל הכסף מושקע בשטחים הפתוחים בצורה בלתי חוקית. אני מסביר להם שהכספים של משלמי המיסים שלהם הולכים במקום לבתי חולים, בתי ספר, גני ילדים ושירותים סוציאליים, הם הולכים למשכורות של מחבלים שרצחו ויושבים בכלא הישראלי, ונותנים כספים למצבע ההשתלטות של הבניה הלא חוקית בשטחי C שהרשות הפלסטינית משתלטת על השטח הזה".



דגן מספר על התגובות שהוא מקבל מחברים שונים בפרלמנט. "אמר לי אחד מחברי הפרלמנט, אנחנו רוצים משא ומתן על השטח, לא שיגנבו אותו. אנשים מבינים את הדבר הזה. וכאשר אתה מסביר להם שהכסף שלהם הולך לקמפיינים הזויים כמו 'אלימות המתנחלים' או שהוא הולך לפעילות לא חוקית, ממוסדת, של הרשות הפלסטינית על שטחי C, אז הם מתרגזים. אנחנו בפירוש משתמשים כאן בסיסמה של יאיר לפיד 'איפה הכסף?'. ממשלת ישראל לצערי לא נמצאת היום בזירה הזו של ההסברה, ואנחנו כאן כדי לשנות את זה''.