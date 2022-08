אחרי שני שירים מהפכניים שהוציא בחדשים האחרונים, האמן והיוצר מענדל ראטה מפתיע עם שיר חדש, נועז ושובבני, ועם קליפ ראשוני מסוגו, "א יידישע פסטיבל".

"בעוד "שיר האהבה" הביא אמירה חדשנית בביטוי הרצון והגעגוע לאהוב אשה, והשיר האחרון "לך לך" דיבר על היחסים וההבנה בין הורים לבניהם, הרי שהשיר החדש "א יידישע פסטיבל", מדבר על היחסים בין הנער המחפש את עצמו אל המערכת והממסד", הוא מסביר.

לדבריו, השיר מבטא את התחושה של רבים בדור הנוכחי, שעם כל החשיבות הגדולה והנחוצה שיש למערכת ולממסד, חשוב גם לראות שהמסגרת לא תשתלט מדאי על נפש האדם המבקשת גם בחירה אישית ועצמאית, והקשבה לקולה הפנימי והייחודי של הנשמה. ערכה של המערכת גדול ונחוץ, אך במקביל יש לתת לנפש האדם ולנשמתו מספיק מרחב עצמאי וחופשי, בכדי למצוא את הדרך אל בורא העולם במפגש אמיתי וחי.

הקליפ החדש הוא מקורי וחדשני ביותר, והוא ראשון מסוגו בעולם הקליפים. הוא נבנה כעמוד אינסטגרם רשמי של הפסטיבל, עם פוסטים, סטורי׳ז, לייקים, ותגובות של עוקבים.

"מלאכת מחשבת הוכנסה בבניית העמוד, והוא נותן תחושה מוחשית של צפייה בעמוד אינסטגרם פעיל ביותר. הקליפ מהווה כעין המשך לקליפ הקודם ׳לך לך׳, בו הסיפור מסתיים כאשר הנער מגיע אל הפסטיבל היהודי המעניק לו מרחב אישי מלא להתפתחות נפשו ונשמתו. הקליפ החדש צולם בו זמנית באותו מקום, כעמוד אינסטגרם של הפסטיבל, האוסף זכרונות ורגעים טובים מההווי בפסטיבל", אמרו.

אִיךְ ווִיל זַיין אִין אַ פֶסְטִיבָל

אני רוצה להיות בפסטיבל

‏I want to be at a festival

אִיךְ ווִיל זַיין אִין אַ יִידִישֶׁע פֶסְטִיבָל

אני רוצה להיות בפסטיבל יהודי

‏I want to be at a Yiddish festival

אוּן אִיךְ הָאף

ואני מקווה

‏Oh, and I hope

זָאל דׇארְט זַיין פִּיס אֶנְד לׇאב

שיהיה שם רק שלום ואהבה

‏there should be only peace and love

אִיךְ ווִיל זַיין אִין אַ יִידִישֶׁע פֶסְטִיבָל

אני רוצה להיות בפסטיבל יהודי

‏I want to be at a Yiddish festival

מִיט אַ קַאפְּל צִיצִית אוּן תְּפִלִּין,

עם כיפה ציצית ותפילין

‏With a yarmulke tzitzit and tefilin

אוּן מִיט הֵיילִיגֶע גֶעפִילְן

ועם הרבה קדושה בלב

‏And with only holy feelings

אִינְמִיטְן פֶעלְד אַ קְלֵינֶע מִנְיָן

באמצע השדה מניין קטן

‏In the woods a little minyan

אָן אַ מוֹסְדוֹת אָן אַ בִּנְיָן

בלי מוסדות ובלי בניין

‏With no buildings with no System

אִיךְ ווִיל זַיין אִין אַ יִידִישֶׁע פֶסְטִיבָל

אני רוצה להיות בפסטיבל יהודי

‏I want to be at a Yiddish festival

מְ׳אִיז דָארְט קֵיינֶעם נִישְׁט מַחֲזִיר בִּתְשׁוּבָה

לא מחזירים שם אף אחד בתשובה

‏No one telling me what the way to god is

ווַייל יֶעדֶע קַשְׁיָא הָאט זַיין תְּשׁוּבָה

כי לכל שאלה יש תשובה בתוך ליבך

‏Because the answer is right in front of me

טְרֶעף אַלֵיין דַיין גְרוֹיסֶע גָאט

תמצא לבד את הבורא הגדול שלך

‏Find yourself your own big god

אַ גְרוֹיסֶע נְשָׁמָה אַ יֶעדֶער הָאט

לכל אדם יש נשמה גדולה

‏Such a great soul has everyone

אוּן דֶּער עוֹלָם טְרִיפְּט אַווֶעק

והחבר׳ה בטריפ טוב

‏And the crowd trips like crazy

סְ'קוּקְט אוֹיס לֶעכְטִיג אַ יֶעדְן עֶק

נראה יש שם אורות חזקים

‏So much light all around here

אִיךְ ווִיל זַיין אִין אַ יִידִישֶׁע פֶסְטִיבָל

אני רוצה להיות בפסטיבל יהודי

‏I want to be at a Yiddish festival

מילות השיר: (עם התרגום לעברית ואנגלית)

לחן מילים ושירה: מענדל ראטה

עיבוד מוזיקלי: יענקי כהן

הפקת הקליפ: עולם ומלואו הפקות

יח"צ: ישראל ברגר

עיצוב תמונה: שמעון רוכמן - sdr