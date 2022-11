להקת "סוויד" האהובה, מחלוצות סצינת הבריטפופ של שנות ה-90 חוזרת לישראל.

סוויד מגיעים אלינו במהלכו של הטור הבינלאומי שלהם להוצאת אלבומם החדש AUTOFICTION שזוכה להמון שבחים בעולם ונכנס למקום הראשון בבליבורד האמריקאי.

זאת הפעם הרביעית שהלהקה חוזרת לישראל מאז שהתאחדה ב2010. במופע, שיתקיים ב15 ביוני בהיכל מנורה מבטחים, יבוצעו גם להיטיה המוכרים של הלהקה: "She's in Fashion" ,"Everything Will Flow" ,"Animal Nitrate" ,"Film, Star" ,"The Beautiful Ones"

סוויד נוסדה ב-1989 על ידי הבסיסט מאט אוסמן, הסולן ברט אנדרסון ובת-זוגו ג'סטין פרישמן שניגנה בגיטרת קצב (ולימים הקימה את אלסטיקה).

השלושה פרסמו מודעה במגזין המוזיקה NME בחיפוש אחר גיטריסט נוסף, וכך מצאו את ברנרד באטלר שהצטרף כנגן גיטרה ראשית. בהמשך הוציאה הלהקה עוד חמישה אלבומים.

בין להיטיהם הגדולים נמנים "Trash", "Saturday Night", "Beautiful Ones", "The Wild One", "So Young", "Metal Mickey", "She's In Fashion", "Everything Will Flow" ,"Stay Together" ועוד רבים וטובים.