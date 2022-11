גידי משחרר את השיר 'ג'ונגל בחוץ' - גרסת כיסוי בעברית לשיר "It's a Jungle Out There" מאת רנדי ניומן.

ניומן הוא זמר, מלחין, פזמונאי, מפיק מוזיקלי ופסנתרן יהודי-אמריקאי, ואת הגרסה המקורית של השיר הוא הוציא בשנת 2003 כשיר הנושא של הסדרה הטלוויזיוניות "Monk" ואף זכה בפרס האמי. הוא עוסק בחרדות הקיומיות והמצוקות של האדם הקטן החי בחברה מודרנית מלחיצה, חשוף לזיהום התעשייתי, לחדירה לפרטיות ולאלימות פיזית ומילולית.

השיר בוצע במופע במסגרת ׳סדרת המהפכה׳ באופרה הישראלית.

"העבודה על המופע עם תזמורת המהפכה הייתה מיוחדת ומהנה", אומר גידי, "כאשר הגיע אלינו השיר עם התרגום של שיר פלד ויובל מנדלסון הרגשנו חיבור מיידי, הקלטנו אותו באולפן וביצענו אותו בהופעה".

"הביצוע העוצמתי של גידי גוב בעיבודו התזמורתי של אבנר קלמר, זכה לתשואות הקהל, ולכן החלטנו להקליט ולהוציא אותו כסינגל" אומרים רועי אופנהיים וזהר שרון, מנהליה האומנותיים של תזמורת המהפכה.

"על רקע אי יציבות פוליטית, בחירות חוזרות ונשנות, התרחבות השסעים והעמקת הקיטוב בחברה הישראלית, נראה כי המילים של השיר 'ג׳ונגל בחוץ' רלוונטיות מתמיד".