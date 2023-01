לפני 26 שנים, ב-1996, שנפגשו חברי להקת QUEEN בריאן מאיי ורוג'ר טיילור עם שחקן הקולנוע רוברט דה נירו בוונציה והחליטו לשתף פעולה בהפקה בימתית.

We Will Rock You - מחזמר שמבוסס על 24 הלהיטים הגדולים של להקת QUEEN - הפך ללהיט מטורף, זכה לשבחים רבים בעולם ושבר שיאים ומאז 2002 צפו במחזמר למעלה מ-20 מיליון מעריצים ב-28 מדינות.

עלילת המחזמר מתרחשת בעולם עתידני על כוכב שנקרא פעם כדור הארץ ונשלט ע"י תאגיד Globalsoft בעידן בו אלגוריתמים (המחשבים והקידמה) יודעים לנבא סדר עדיפויות וטעמים, מציאות של תרבות גלובלית בה הכל צופים באותם סרטים, לובשים אותם בגדים ומאזינים לאותה מוסיקה ממוחשבת.

כלי נגינה אסורים לשימוש, אך ההתנגדות והמחאה מתעוררים על ידי זוג מהפכנים צעירים היוצאים למסע להחזיר לעולם את חופש המחשבה, הביטוי, האופנה, המוסיקה והצלת הרוקנרול העולמי, וכאן נכנסים לתמונה ועולים לבמה להיטי הרוק של הלהקה האגדית.

מאז הוצג המחזמר לראשונה הוא עלה בלונדון במשך 12 שנה ברציפות, וכעת, בקיץ 2023, הפקה נוספת של

We Will Rock You חוזרת לווסט אנד לתיאטרון הגדול ביותר - הקולוסיאום, וצפויה להגיע גם לישראל.



כעת, המופע בהשתתפות 55 משתתפים, זמרים, שחקנים, רקדנים, נגנים, אנשי צוות וכמאה טון ציוד שיגיעו לישראל באוויר ובים, ואנשי ההפקה מבטיחים כי המחזמר שמגיע לישראל יהיה דומה באיכות ובסטנדרטים לזה שהוצג בלונדון ובניו יורק עם תפאורה מפוארת ותלבושות מרהיבות.