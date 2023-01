היום הוכרזה רשימת המועמדים הסופיים לטקס פרסי האוסקר הקרוב שיתקיים במרץ, ולצד סרטים אמנותיים כמו 'הכל בכל מקום בבת אחת' שגרף את מספר המועמדויות הגבוה ביותר, היא גם מכילה לא מעט שמות וסרטים פופולריים.

'הכל בכל מקום בבת אחת' מוביל כאמור במספר המועמדויות - 11 בסך הכל, אבל על הקטגוריה הנחשקת של הסרט הטוב ביותר הוא יאלץ להתחרות בשני שוברי הקופות הגדולים של השנה האחרונה: 'אהבה בשחקים: מאווריק' ו'אווטאר: דרכם של המים' שהרוויחו ביחד מעל לשלושה מיליארד דולר.

סרט פופולרי נוסף שכיכב ברשימת המועמדיות הוא הלהיט 'במערב אין כל חדש' של נטפליקס שגרף לא פחות מתשעה מועמדויות, מה שממקם אותו במקום השני במקביל ל'רוחות אינשרין' האירי.

בחלק האמנותי של הערב יתמודדו שתיים מהזמרות המצליחות בעולם על הזכיה בקטגוריית השיר הטוב ביותר: ריהאנה שחזרה ליצירת מוזיקה השנה וחתומה על השיר 'Lift Me Up' מתוך הסרט 'הפנתר השחור וואקנדה לנצח', וליידי גאגא שזכתה ב2019 באוסקר על השתתפותה בסרט "כוכב נולד" והפעם מועמדת על השיר “Hold My Hand” של 'אהבה בשחקים: מאווריק'.

'וואקנדה לנצח' גרף ךא רק מועמדויות בקטגוריות טכניות כמו שיר או עיצוב תלבושות, אלא גם זיכה את אנג'לה באסט במועמדות נחשקת בקטגוריית שחקנית המשנה. קטגוריה שאם היא תזכה בה, היא תהיה הראשונה לעשות זאת עם דמות של מארוול.