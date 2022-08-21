\nДепутат Кнессета Нир Орбах от распавшейся партии “Ямина” прокомментировал сегодня, в воскресенье, 21 августа, свое политическое будущее в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.\n\n\n\n“Я не ищу место в данный момент, я сказал жене, что есть большая вероятность, что не буду участвовать ни в одном списке на следующих выборах”, — сказал Орбах в интервью “Галей ЦАХАЛ”.\n\n\n\n“Сейчас мне не за кого голосовать”, — продолжил Орбах, — “Мое решение будет между Айелет Шакед и “Ликудом”, и я склоняюсь к “Ликуду”.\n\n\n\nОтносительно партии, которая была бы актуальна для него, Нир Орбах объяснил: “Единственный вариант, который мог бы иметь для меня значение - это “Руах Ционит”, но, к сожалению, Шакед идёт с другими”.\n\n\n\n\n\n