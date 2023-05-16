\n\n\nБывший министр юстиции Айелет Шакед отказалась от заманчивых предложений о работе в частном секторе и решила использовать второй шанс, предоставленный ей предстоящими выборами, чтобы баллотироваться в Кнессет. На сей раз в качестве председателя партии «Ха-Ямин ха-Хадаш» и, возможно, лидера блока правых партий, об объединении которых сейчас идут переговоры.\n\n\n\n\n\n\n\nВ интервью, которое будет полностью опубликовано в пятницу, 26 июля, в приложении «7 дней» газеты «Едиот Ахронот», Шакед говорит, что существуют определенные условия, без которых она не поддержит Биньямина Нетаньяху, как кандидатуру, который будет формировать правительство после выборов и, соответственно, станет в нем премьер-министром. \n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n«Мы будем рекомендовать его только при условии, что он сформирует правое, а не левое правительство с Бени Ганцем и Амиром Перецем», - сказала Шакед.\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nДалее она продолжила: «В 2009 году он привел Эхуда Барака, в 2013 - \n \nподписал Ципи Ливни, в 2015 - \n \nпытался привести Ицхака Герцога в Буджи (Герцог), и в последний раз он вел переговоры с Ави Габаем. Я не собираюсь рекомендовать Нетаньяху, чтобы затем увидеть Став Шафир министром юстиции и Ави Ниссенкорна министром финансов».\n\n\n\n\n\n\n\n\n«Мы будем рекомендовать Нетаньяху, но при условии, что он сформирует правое правительство и что ценности, которые важны для нас в государстве Израиль, не будут проданы в обмен на формирование коалиции. Если Нетаньяху потерпит неудачу при формировании следующего правительства, не будет третьего шанса. Мы не поддержим еще одни выборы. Нельзя свести страну с ума», - подчеркнула Шакед.\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nТакже Айелет Шакед заявила о своих амбициях вернуться в кабинет министра юстиции: \n«У меня там еще много дел, одним из них является пункт о разъединении, против которого выступила партия «Кулану» Моше Кахлона. Но это может быть принято при следующем сроке».\n\n\n\n \n\n\n\n