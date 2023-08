השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבהיר כי הוא אינו חוזר מדבריו בראיון לחדשות 12 שבו אמר כי זכות המתיישבים לחיים גוברת על זכות הערבים תושבי יהודה ושומרון לתנועה בכבישים.

"לא רק שאני לא חוזר בי מהדברים, אלא אני אומר אותם עוד פעם, הזכות שלנו לחזור הביתה בשלום, להסתובב ברחבי יהודה ושומרון ולא להירצח - גוברת על הזכות של תושבי הרשות הפלסטינאית לחופש תנועה. אגב, כך זה במשפט הבינלאומי, כך זה בפסקי הדין של ביהמ"ש העליון, הזכות לחיים גוברת על הזכות לחופש תנועה. ואני אומר לאותם אנשי שמאל שמפיצים פייק ניוז, לאותם פוליטיקאים קטנים שרצים לארה"ב, שרצים לאירופה, תתביישו לכם, אתם אלה שפוגעים בעם היהודי, ואני אמשיך בשלי, הזכות לחיים גוברת על הזכות לחופש תנועה".

כמו כן, השר בן גביר פרסם הסבר לדבריו באנגלית:



"This is how fake news is spread: I said yesterday on a TV broadcast that the right of Jews to live and not be murdered in terror attacks prevails over the right of Arabs in Judea and Samaria to travel on the roads without security restrictions. That is why checkpoints should be placed on roads where regular terrorism and shooting by Jihadists are committed against Jews.

But the Israeli radical Left selectively cut a section out of my statement, purposefully misquoted even that, and removed the context in order to slander me as if I had made a racist declaration that Jews deserve more civil rights than Arabs.

This is exactly how the Left continues to fan the flames of incitement in the world against the Israeli government. Because of their cynical strategy, we are now witness to a surge of Israel haters attacking me and the State of Israel. The Left continues to cause harm to the State, just as they have hurt the economy, our social cohesion, and the IDF over the course of the last 8 months.



Shame on them!

"כך מפיצים פייק ניוז: אמרתי אתמול בשידור טלוויזיה שזכותם של יהודים לחיות ולא להירצח בפיגועים גוברת על זכותם של ערבים ביהודה ושומרון לנסוע בכבישים ללא הגבלות ביטחוניות. לכן יש להציב מחסומים בכבישים שבהם מתבצע טרור סדיר וירי של ג'יהאדיסטים נגד יהודים.

אבל השמאל הרדיקלי הישראלי חתך באופן סלקטיבי חלק מהאמירה שלי, ציטט בכוונה אפילו את זה בצורה שגויה, והסיר את ההקשר כדי להשמיץ אותי כאילו הצהרתי גזענית שליהודים מגיע יותר זכויות אזרח מאשר לערבים", כתב.

"כך בדיוק ממשיך השמאל ללבות את להבות ההסתה בעולם נגד ממשלת ישראל. בגלל האסטרטגיה הצינית שלהם, אנו עדים כעת לגל של שונאי ישראל שתוקפים אותי ואת מדינת ישראל. השמאל ממשיך לפגוע במדינה, בדיוק כפי שפגע בכלכלה, בלכידות החברתית שלנו ובצה"ל במהלך 8 החודשים האחרונים. שייתבישו להם!".