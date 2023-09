בחול המועד סוכות הקרוב יגיע ברונו מארס לראשונה לישראל לשתי הופעות בפארק הירקון.

מארס, שנחשב לאחד האמנים הבינלאומיים הפופולריים בישראל ב-13 השנים האחרונות, היה מועמד 30 פעמים לפרס הגראמי היוקרתי - וזכה ב14 מתוכם מה שהופך אותו לאחד מכוכבי הפופ המצליחים בעולם. וזה עוד בלי להזכיר את 200 מיליון הסינגלים שמכר ברחבי העולם...

כעת, רגע לפני שהוא מגיע לישראל, אחרי עצירה להופעה בגיאורגיה, נחשפת רשימת הדרישות של הזמר, אך בניגוד לדרישות הפומפוזיות שהתרגלנו לקבל מזמרים ברמתו למארס הייתה דרישה אחת בלבד - לתרום את מה שיישאר.

"הבוקר הגיע למשרדי LIVE NATION מייל קצר ומרגש לגבי הדרישות של ברונו מארס", סיפרו המפיקים, "היה כתוב בו 'אנחנו סומכים עליכם בנושא המזון והמשקאות ומבקשים דבר אחד בלבד: כל האוכל שנשאר אנחנו מבקשים שתתרמו לחסרי בית, נזקקים ומי שמזלו לא שפר עליו".

ברונו מארס באדיבות לייב ניישן ישראל

במהלך השנים רבים משיריו של מארס היו להיטי ענק ברדיו הישראלי, בסטרימינג וברחבות, דוגמת Uptown Funk, Locked Out of Heaven, 24K Magic ו -Just the Way You Are. שנתיים האחרונות זוכה מארס לחיבוק בלתי פוסק ברחבי הרשת, הודות להצלחה הויראלית של הצמד Silk Sonic בו הוא חבר, יחד עם הראפר אנדרסון פאק סמפולים משיריו שצצים בלהיטי טיקטוק רבים ותחייה מחודשת לשירו When I Was Your Man שצוטט השנה בלהיט הענק של מיילי סיירוס Flowers.

כאמור, זוהי הפעם הראשונה בה מגיע מארס לישראל, ולפנינו הוא יופיע בטבילסי כשאת שתי ההופעות מפיקה לייב ניישן ישראל כחלק משיתוף פעולה בינלאומי. על אף שבמקור תוכננה רק הופעה אחת בישראל, שמחירי הכרטיסים אליה התחילו מ-385 ₪ לכרטיס בדשא, לאחר שהיא הפכה לסולד-אאוט הכריזה בהפקה על הופעה נוספת - שהפכה לסולד-אאוט גם היא.