יאיר לוי משחרר גרסה עברית לשיר Ten Thousand Reasons כשלטקסט הוא בחר את מזמור התהילים הידוע 'הודו לה''.

הלחן משמש כבר שנים כלחן תפילה אמריקאי מוכר, וכעת כאמור יאיר החליט להוסיף לו מילים מתהילים. "חלק מהמסורת היהודית במשך השנים הייתה לקחת לחנים מאומות העולם ולהכניס אותם לבין הכנסת", הוא מסביר.

"במקביל לחיפושים שלי אחר מנגינות עתיקות אותם אני משלב במופעים שלי, היה לי חשוב להמשיך את המסורת הקדומה מתקופתו של דוד המלך, ולהשתמש גם במנגינות מאומות העולם. את המנגינה הזאת הלחין זמר אמריקאי מאוד מוכר בשם Matt Redman שלשמחתי התרגש מאוד מ'הגרסה היהודית' ואף נתן לה את ברכתו".

"Give thanks to the Lord because He is good, for His kindness is eternal

Give thanks to the God of the angels, for His kindness is eternal

Give thanks to the Lord of lords, for His kindness is eternal"

הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו

הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו

הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו"