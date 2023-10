עימות פרץ היום (שבת) בישיבת הממשלה על רקע מתקפת הפתע של חמאס על ישובי הדרום ומוצבי צה"ל.

במהלך הישיבה שאל שר המדע אופיר אקוניס: "איך זה יכול להיות שראש אמ"ן והרמטכ"ל לא נמצאים כאן". שר הביטחון גלנט השיב לו: "הם לא יכולים לתדרך כל היום".

על פי הדיווח בחדשות 13 אקוניס השיב "היה פה מחדל מודיעיני. אני רוצה לדעת מה היה פה, אני לא תוקף את צה"ל אבל כל אזרח במדינה שואל מה קרה פה?". השרים מיקי זוהר ויואב קיש ענו לו בתגובה: "זה לא הזמן לדון בזה, זה הזמן להילחם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא בישיבת הממשלה "להכות בחמאס באכזריות ולא לקחת בשיקול משמעותי את עניין השבויים".

סמוטריץ' אמר: "במלחמה כמו במלחמה, צריך להיות אכזריים, כמו בסרט של קלינט איסטווד, הטוב הרע והמכוער, If You want to shoot, shoot, don't talk".

שר התיירות חיים כץ הוסיף: "לא צריך הסברה ולא נעליים. צריך לתת מכה שלא נראתה 50 שנה ולהוריד את עזה, אחרת לא תהיה לנו תקומה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בישיבה: "זה לא מבצע, זה מלחמה. לעזה צריך להתייחס כאל מדינה, צריך לחלק נשקים לציבור".