שר הביטחון גלנט מול חופי עזה: "נערכים לשלב הבא ביסודיות, זו תהיה התקפה קטלנית, ומשולבת - באוויר, בים וביבשה.



שר הביטחון יואב גלנט סיים לפני זמן קצר סיור בבסיס אשדוד של חיל הים, שם קיים הערכת מצב על הפעילות המבצעית בזרוע הים. השר גלנט קיים סיור בסמוך לחופי עזה יחד עם מפקד חיל הים האלוף דוד סער סלמה, ושוחח עם הלוחמים והלוחמות המבצעים את משימותיהם בגזרה.



שר הביטחון שיבח את הלוחמות והלוחמים שחיסלו עשרות מחבלים וסיכלו מספר ניסיונות חדירה מרצועת עזה. השר גלנט הדגיש כי לזרוע הים יהיה תפקיד מרכזי גם בהמשך המלחמה.



שר הביטחון גלנט אמר בסיום הסיור:



"סיימתי כעת הפלגת סיור מול חופי עזה יחד עם לוחמי ולוחמות חיל הים, אלו האנשים שבלמו לפני שבועיים את התקפת החמאס. הם פגעו במחבלים, בסירות, במים, ולאחר מכן גם ביבשה".



"לוחמים ולוחמות צעירים עם מפקדים מעולים שביצעו את העבודה בצורה מרשימה ביותר והביאו לתוצאה שבלמה הרבה מאוד מהפיגועים שהיו יכולים להתרחש במדינת ישראל".



"אני אומר ללוחמים - כל הכבוד לכם, עשיתם עבודה מצוינת. המשיכו להעירך להתקפה כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם".



