פרייזר, יהודי שמתגורר בפורט לודרדייל בפלורידה, כותב ויוצר שירים מקוריים, כבר שנים רבות, לאחרונה הוא התמקד ביצירה יהודית קלאסית, אבל מעיין היצירה שלו פועה גם באנגלית או בעיקר באנגלית, ושם הוא נותן ביטוי לחיים שלו, לסביבה שלו ולאתגר של "החיים עכשיו".

המקצוע העיקרי ממנו הוא מתפרנס בחיי היומיום, לא באמת פוגש את המוזיקה. אולם המקצוע העיקרי שלו מפגיש אותו בכל יום עם בני אדם. אנשים מכל הלאומים, מכל הצבעים וסוגי הקשת האנושית. אליהם הוא מפנה את שירו " "If You Ask to Be My Friend(=אם תבקש להיות חבר שלי).

הימים, ימי מלחמה בישראל, ובעולם תגובות קשות של שנאה, ארי פונה אל מי שמבקש להיות חבר.

"השיר והקליפ שלי מדברים על איך זה שתמיד ישראל נמצאת שם בשביל כל העולם, גם העולם הערבי, טורקיה, מרוקו וגם המערב: מיאמי למשל. זה קרה ידוע שכל מקום בעולם שנזקק לסיוע, הישראלים מתייצבים מיד לעזרה, לפני כל השאר. השיר אומר אם רק תבקש להיות חבר שלנו, זה שווה, זה כדאי לך, אנחנו מוסרים את הנפש אנחנו יודעים מה זה להיות חברים באופן הכי נאמן, אנחנו ניתן לכם את הלב שלנו מכל הלב.

ועדיין - בימים האלה, אפשר להכיר גם את הצד השני שלנו, למי שלא רוצה להיות חבר, אנחנו חזקים יש לנו את מי ששומר עלינו מלמעלה, ויודעים להגן על עצמנו.. אבל אם אתם מבקשים להיות חברים שלנו אנחנו נחזיר לכם אחווה וחברות...

ארי מציע לעולם לתת הזדמנות לחברות הזאת, ולקבל את ליבנו בתמורה:

different this time, we have a chance, just

one chance, we have the chance to shake the hate this time.