השיר הראשון מתוך האלבום הראשון באנגלית של היוצר והמוזיקאי גדי פיינגולד, שמאחוריו כבר שלושה אלבומים בעברית, נוצר מתוך כאב ותסכול: כאב ממאורעות ה-7 באוקטובר והטרגדיה שעם ישראל שרוי בה בעת הזאת, ותסכול מחוסר ההבנה והעוינות של גורמים רבים בעולם כלפי מדינת ישראל והעם היהודי.

"מוסיקה וקולנוע מאפשרים להנגיש נושאים מורכבים ולפתוח לבבות, במיוחד כאשר מדובר באנשים מרקעים ותרבויות שונות. גדלתי בארה"ב, אבל חייתי את כל חיי הבוגרים בישראל. גדלתי כחילוני, והיום אני דתי. לכן אני יודע מה זה לשנות פרספקטיבה, ואיך אותו אירוע יכול להראות כל כך שונה לאנשים שמסתכלים עליו מזוויות שונות".

"השיר נכתב מתוך רצון לתווך את החוויה היהודית. ניסיתי לספר את הסיפור שלנו כמסע של דורות רבים, ולהראות איך ההיסטוריה מתחרזת כמו שאומרים. מהר מאוד הבנתי שהקליפ שאני מנסה ליצור הוא הרבה מעבר למה שניתן להגשים בקולנוע רגיל, בטח בתקציבים שאני עובד איתם. מדובר בפרויקט אפי, המדלג בין יבשות ותקופות. התחלתי להתנסות עם בינה מלאכותית. בהתחלה זה היה רק סקרנות. די מהר הבנתי שזה אפשרי, שאני יכול בעזרת הטכניקות האלה לספר את הסיפור הזה באופן שהיה בלתי אפשרי רק לפני כמה חודשים".

“One day they came, stole my land and they changed it's name

Made me roam far and wide, and they said I'm to blame

For every pain and injustice

Twisting up words to corrupt us

It's all just a game...”