השיר 'You want it darker' שיצא כשבועיים לפני מותו של אליעזר בן ניסן הכהן, הלוא הוא הזמר והמשורר לאונרד כהן, היה מעין קפסולה של השיחה המורכבת והנוקבת שכהן ניהל כל חייו עם הבורא. קריאת תיגר בצד הרכנת ראש ומילות הקדיש, התרסה בצד אמירת "הנני. אני מוכן אלוהיי".

ההרכב 'תפילה שבורה' שחבריו פוסעים בהופעותיהם במשעולי יצירתו של לאונרד כהן ומוסיפים בעדינות שכבה משלהם, הקליט גרסה עם בית מתורגם לשיר אך אז הגיעו מאורעות אוקטובר. "בשל עוצמתו הנבואית, עלתה שאלה בקרב חברי ההרכב האם להוציא אותו והוחלט שכן", הם מספרים".

"בהופעות הראשונות אחרי שבת הדמים לא ביצענו את השיר. זה הרגיש יותר מידי" מספר חבר ההרכב אברהם כהן "יש בשיר שורה על מיליון נרות בוערים המשוועים לעזרה שמבוששת לבוא".

"הדימוי שהיה לי הוא של סבתות כמו סבתא זהרה שלי שהייתה מתפללת ושוטחת את תחינותיה בזמן שהדליקה עוד ועוד נרות לצדיקים, אבל אחרי ה- 7.10 המילים האלה זורקות רק לדבר אחד- מסכי הטלפונים עם הודעות ווטסאפ נואשות שמתחננות לעזרה ונדהמות על העדרה."

מילים של הבית המתורגם:

ם הקלפים אצלך, אני מחוץ למשחק

אם אתה המרפא, אני שבור ומרוסק

אם לך התהילה, אני נשאר מאחור

ביקשת אופל..

Hineni, hineni