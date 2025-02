ארצות הברית סימנה לעצמה מטרה מרכזית לקדנציה הקרובה הקשורה לישראל ולמזרח התיכון - נורמליזציה בין ישראל לסעודיה.

התכנון המקורי היה שהדיון על שלב ב' של עסקת החטופים יהיה גשר שבסופו של דבר יביא לנורמליזציה בין המדינות.

ראוי לציין שבישראל התכוננו למצב הזה, וההכנות המדיניות והביטחוניות לקראת אפשרות כזאת נעשו, כשהשר רון דרמר משמש בעצם איש הקשר מול האמריקנים בנושא הזה - כבר מתקופת ממשל ביידן.

ההצהרה של טראמפ בנוגע לתוכניתו להגירת עזתים תפסה את הסעודים לא מוכנים. טראמפ גם השיב לשאלה בנושא כי הוא לא חושב שהסעודים מתעקשים באמת על הקמת מדינה פלשתינית.

הדברים של הנשיא האמריקני עוררו צורך מיידי מצד ערב הסעודית לצאת ולהכחיש. "סעודיה לא תקיים יחסים עם ישראל ללא הקמת מדינה פלשתינית. העמדה שלנו ביחס לפלשתינים אינה פתוחה למשא ומתן", נכתב בהצהרה מטעם משרד החוץ הסעודי.

בהמשך גם הובעה עמדה נחרצת נגד תוכנית ההגירה מעזה. "העברת התושבים מעזה אליהן תערער את היציבות באזור ותשחק לידיהם של הקיצוניים. צריך להוציא את חמאס מעזה באופן הדרגתי, לפרז את הרצועה מנשק ואז להביא את הרשות הפלשתינית לשלוט בה - לאחר שהרשות בעצמה תעבור רפורמות שיהיו מקובלות על מדינות ערב, על ארצות הברית ועל ישראל", אמר גורם שלטוני סעודי.

מבחינת ישראל, ובעיקר מצידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נורמליזציה עם סעודיה תהיה הישג של ממש ותאותת לקיצוניים שישראל מצליחה ליצור סדר יום חדש במזרח התיכון וקואליציה שקשה היה להעלות על הדעת בעבר.

הסעודים משחקים משחק כפול. מצד אחד הם לא רוצים להיתפס ברחוב הערבי כמי שלא אכפת להם מהפלשתינים. מצד שני, הנשיא טראמפ יכול לתת להם לא רק את הברית האסטרטגית החשובה, אלא גם לספק את דרישתם לכור גרעיני אזרחי ולעוד אמצעי לחימה שיחזקו את צבאם מול האיום האיראני.

אלה פרטי העסקה, פחות או יותר, שטראמפ מבקש להניע: סעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל, ובתמורה תקבל אמצעים ביטחוניים בהיקף של כטריליון דולרים. כל זה יהווה איתות לאיראן, שאותה ינסה טראמפ להושיב למשא ומתן על הסכם גרעין חדש והדוק הרבה יותר שירחיק את טהרן מפצצה גרעינית. בשנים האחרונות הסעודים השתעשעו עם רעיון הנורמליזציה אבל לא הלכו איתו עד הסוף. המטרה של טראמפ היא להביא אותם לקו הגמר.

לבעוט במורד הדרך

אחת השאלות העיקריות היא אילו מחירים תצטרך ישראל לשלם תמורת ההסכם. האם בהקמת מדינה פלשתינית? האם באי החלת ריבונות? נשיא ארצות הברית הכריז בשבוע שעבר שבתוך חודש ימסור עמדה לגבי הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. בקרב מפלגות הימין ואנשי ההתיישבות יש לא מעט ציפיות בנושא.

עורך הדין מארק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, מעריך שטראמפ לא רק חותר להכניס את סעודיה להסכמי אברהם, אלא נחוש להגיע להישג הזה במהירות.

"צריך לראות את כל התמונה, והעניין של נורמליזציה עם סעודיה הוא רק חלק ממנה", מסביר צל. "אחד מההישגים הגדולים של הנשיא טראמפ בקדנציה הראשונה היה הסכמי אברהם. כל הבסיס שלהם היה העניין המשותף והאינטרסים המשולבים בין ישראל ובין שכנותיה הערביות הסוניות. האינטרס המשותף הוא איראן, וזה מה שגרם למדינות הראשונות להצטרף להסכמי אברהם".

לדבריו, "סעודיה מעוניינת להיות חלק מההסכמים מכיוון שאיראן ממשיכה לאיים עליה - כמו שהיא מאיימת גם עלינו. בחודשים האחרונים אומנם האיום האיראני ירד באופן מסוים בזכות הפעילות הישראלית במלחמה, אבל הוא לא נעלם, וגם נתניהו אמר שהאיראנים לא רחוקים ממימוש תוכנית הגרעין שלהם".

ומה לגבי הטענה של הסעודים שבלי מדינה פלשתינית שום דבר לא יתקדם?

"העניין הפלשתיני, בעיני ממשל טראמפ, בדיוק כמו בקדנציה הקודמת, לא נתפס כמשהו מרכזי וקריטי לתהליך השלום במזרח התיכון. לכן, יש אפשרות להרחיב את מערכת הסכמי אברהם גם אם אין מדינה פלשתינית. נכון שהסעודים מדברים על כך, אבל יש הבדל בין מה שהם אומרים באופן פומבי ובין מה שנאמר מאחורי הקלעים. בפועל, לא אכפת להם כל כך מהפלשתינים, אבל הם לא יכולים להגיד את זה באופן פומבי, כי לרחוב הערבי עדיין אכפת מה קורה עם הפלשתינים".

הנשיא טראמפ נשאל על כך ואמר, אולי לראשונה בקולו, שלהערכתו סעודיה אינה מציבה תנאי אמיתי בנוגע למדינה פלשתינית.

"יכול להיות שעד היום זה לא נאמר באופן פומבי, אבל כעת טראמפ אומר את זה ועומד מאחורי הדברים. עכשיו, בקדנציה השנייה, יש לו תוכנית מדויקת - לא רק בקשר למזרח התיכון - יש לו גם את הניסיון, והוא יודע כיצד לפעול ללא תלות בגורמים שלא יכולים לחשוב מחוץ לקופסה. זה חלק מאומנות העסקים שלו, וכך הוא פועל גם בתוך ארצות הברית וגם מחוצה לה".

"אני חושב שהעניין של מדינה פלשתינית לא על הפרק. כשהוא העלה את האפשרות להגירת עזתים, טראמפ סימן את השינוי היסודי ומרחיק הלכת במדינות החוץ של ארצות הברית לגבי המזרח התיכון. מעשית, הכיוון הזה דוחה את האפשרות שמדינה פלשתינית תקום בטווח הזמן הנראה לעין. הוא מדבר על לפחות חמש או עשר שנים לשיקום עזה, ועד אז כל המצב בשטח ישתנה. זה שינוי ניכר בכל הגישה של ארצות הברית".

שמענו מהנשיא הצהרה שבעוד כמה שבועות הוא יפרסם את דעתו לגבי החלת ריבונות ביו"ש. יש למה לצפות?

"יש ביטוי באנגלית, to kick the can down the road. אם לא צריך להחליט על משהו עכשיו, בוא נעכב את זה או נדחה את ההחלטה לעתיד. טראמפ אומר - וזה חשוב - שהוא שוקל את האפשרות להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. יש גם רמזים וסימנים שהוא מעוניין לאפשר או לעודד גם פלשתינים ביהודה ושומרון לצאת למדינות אחרות. מצד שני, הוא יודע שהחלת ריבונות ישראלית ביו"ש עלולה לפגוע - ללא צורך - בתוכניות שלו בקשר לעזה וסעודיה. חשוב להדגיש שהוא לא פוסל את האפשרות הזאת. גם לפני ארבע שנים, כשהוא דיבר על עסקת המאה שלא התממשה, הריבונות הייתה על הפרק. הוא אמר שהוא מוכן לחשוב על מדינה פלשתינית בעוד עשור, אם הערבים יוכיחו שהם מוכנים לחיות לצד ישראל ללא טרור ולהכיר בזכותה להתקיים כמדינה יהודית".

"אני לא חושב שהוא חוזר לעסקת המאה, אבל הוא מבהיר שמדינה פלשתינית לא נראית ריאלית בעתיד הקרוב או הרחוק. אז מה יקרה ביהודה ושומרון? אחת האפשרויות היא שישראל תחיל ריבונות באזור. אפשרות אחרת היא שישראל תמשיך לשלוט בשטח כמו היום והרשות הפלשתינית תשלוט בערים הגדולות ללא שינוי משמעותי. אינני יודע מה הוא יצהיר בעוד כמה שבועות, ואני מאוד בעד החלת ריבונות ובעצמי תושב תקוע - אבל אני לא בטוח שזה יהיה הצעד הכי חכם בשלב הזה. קודם כול צריך לפתור את הבעיה של עזה, להחזיר את החטופים ולטפל באיום האיראני, שהוא עדיין האיום הגדול ביותר על ישראל".

לדבר עסקים

אשר פרדמן, מנכ"ל מכון הסכמי אברהם לשלום בישראל וחוקר במכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, מכיר מקרוב ובצורה עמוקה במיוחד את הנושא הסעודי ואת הרצון של טראמפ לחבר אותה לקבוצת המדינות שכבר נרמלו את היחסים עם ישראל.

"אני חושב שההיגיון הבסיסי שכל הזמן עמד מאחורי הרעיון הזה של נורמליזציה עם סעודיה עדיין עומד בעינו. זאת אומרת שההיגיון הכלכלי, הביטחוני, האסטרטגי בלהיות חלק מתהליכים מאוד משמעותיים שקורים באזור - קיים", אומר פרדמן.

סעודיה הופתעה לדעתך מהצהרת טראמפ בנוגע לעזה?

"כשטראמפ אמר שיש מדינות ערביות שתומכות בתוכנית שלו לעזה, אני לא יודע מה הוא סיפר להם ומה לא, וזה תפס אותם בהפתעה. הם היו צריכים זמן כדי להבין היכן הם יכולים לשתף פעולה והיכן לא".

"בסופו של דבר, את מה שהם רוצים לקבל, הם יקבלו מארצות הברית - כמו תוכנית הגנה, נשק וכור גרעיני אזרחי. הכול גם תלוי מה טראמפ מוכן לתת להם, וזה גם ישפיע על השאלה כמה הם מוכנים לבוא לקראת ישראל ולנרמל את היחסים איתה".

מה הגבולות שלנו צריכים להיות כשפנינו לנורמליזציה עם סעודיה?

"בסעודיה, כמו במדינות הערביות האחרות, יש תמיכה ואהדה אותנטית לפלשתינים ורצון שהם יתפתחו. מצד שני, הם יודעים יותר טוב מרוב מנהיגי המערב, שהרשות היא גוף מושחת ולא מתפקד ושחמאס זה האחים המוסלמים".

"רוב הישראלים חושבים שאחרי השבעה באוקטובר אין אפשרות לתת לפלשתינית מדינה עצמאית ריבונית עם שליטה על כל השטח. בשלב הזה, ישראל צריכה להגדיר לעצמה באופן ברור מה היא רוצה שיקרה ביהודה ושומרון עם הפלשתינים, ואז להמשיך הלאה. אני מאמין שהאמריקאים יוכלו למצוא נוסח שיהיה מקובל גם על ישראל וגם על הסעודים".

טראמפ דיבר על כך שבקרוב יביע עמדה בנוגע לסוגיית הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. אנחנו הולכים להיות מופתעים לטובה?

"אני חושב שבנושא הזה טראמפ קשוב גם לאנשיו וגם לישראל. השאלה היא מה ראש הממשלה רוצה לגבי הריבונות. מאוד חשוב מה ישראל הרשמית תציג לטראמפ ואיך תיראה עמדתה בנושא הזה. סביר שהוא לא יקבל את הכול, אבל ייתן משקל רב לצד הדרישות האמריקאיות - גם לרצון הישראלי".

"טראמפ אוהב לעבוד מהר ורוצה לקדם דברים במהירות. הוא הבין שזה יתרון שלו. נורמליזציה, כפי שזה נראה כרגע, הולכת קצת פחות עם ריבונות. לצד זאת יש עוד שיקולים - האם העסקה נמשכת או שחוזרים ללחימה בעזה, מה קורה עם איראן, וכל דבר כאן משפיע על השני.

"אם טראמפ רואה שהנורמליזציה לא מתקדמת והוא נותן זמן למשא ומתן עם איראן, וישראל תבוא ותבקש להחיל ריבונות על חלקים מסוימים ביו"ש מסיבה קריטית לביטחון ולעתיד, תהיה אוזן קשבת. גם מצד טראמפ וגם מצד אנשים סביבו ושליחיו כמו השגריר המיועד מייק האקבי".

אם ישראל תגיד "אנחנו רוצים להחיל ריבונות" - טראמפ יישר קו? או שעדיף למי שבונה על כך לדעת כבר עכשיו שהוא עלול להתאכזב?

"ריבונות זו מילה מאוד ישראלית. אם נרצה להחיל את החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בכל יהודה ושומרון - זה עניין אחד. אם אנחנו מעוניינים בהצהרה של ארצות הברית שחלקים מיהודה ושומרון לא ייהפכו לעולם להיות חלק ממדינה פלשתינית, ובכך בעצם טראמפ יכיר בריבונות ישראל במקומות הללו – זה גם כיוון. יש אפשרות שהוא יהיה מוכן ללכת לקראתנו בחלק מהעניינים.

"צריך להזכיר שהוא מאוד אוהד את ישראל, אבל הוא איש עסקים ולכן גם יצפה לתמורות. אנחנו צריכים להחליט מה הדבר החשוב ביותר מבחינתנו. אני חושב שהוא כן ירצה לראות מאמץ או פעולה ישראלית שיביאו להשלמה עם הערבים שחיים ביהודה ושומרון - בעיקר בתחומים כלכליים. ישראל צריכה לחשוב מה האופציה הכי נכונה מבחינתה בכל הקשור לריבונות, להציג אותה לטראמפ ולהסביר למה זה יתרום לביטחון ישראל, איך זה יביא פחות מלחמות ופחות חיכוכים, והדבר הזה מאוד יקרוץ לנשיא האמריקני".

המהלך של חמאס שעיכב, גם נכון לכתיבת שורות אלה, את הסכם החטופים, טרף את הקלפים של טראמפ ולכן הוא מיהר לאיים ולהפעיל לחצים. התוכנית הסדורה שלו לחיבור בין סעודיה לישראל היא מבחינתו עובדה מוגמרת. בקדנציה הזאת הוא מאוד רוצה לקבל פרס נובל לשלום ולהיכתב בדפי ההיסטוריה, כשלהערכתו מהלך החיבור הישראלי־סעודי יביא לו את הפרס הנכסף בהמשך להסכמי אברהם.

בירושלים יצטרכו להלך בין הטיפות כשחוסנה וחוזקה של מדינת ישראל צריך להיות בראש סדר היום. המהלך האסטרטגי חשוב, הריבונות חשובה, בניית צירים חדשים במזרח התיכון חשובה. כעת יצטרך נתניהו לתעדף את סדר החשיבות ולהיעזר בידידו דונלד טראמפ שישמח לתת, אבל ירצה גם לגבות מחיר שיהלום את האינטרסים האמריקניים.