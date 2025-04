רגע לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, שתיים מהקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי, הנחשבות ליריבות על כר הדשא וביציעים, קיימו מחוות מרגשות וחשובות במיוחד.

רגע לפני שהעפילה חזרה באופן מעשי וסופי אל ליגת העל בכדורגל לאחר שנה בליגה הלאומית, עם ניצחון 0:1 על הפועל רמת גן, אמש העלתה הפועל תל אביב אל כר הדשא באצטדיונה הביתי, אצטדיון בלומפילד את שחקני קבוצת הכדורגל של קהילת שבט הנובה.

קבוצת הכדורגל של קהילת שבט הנובה, המורכבת משורדי המסיבה שנערכה בסמוך לקיבוץ רעים בשבעה באוקטובר ובני משפחות שכולות, עלתה אל כר הדשא לפני שריקת הפתיחה במשחק אמש של האדומים מת"א, כשהם נושאים תמונות של 16 החטופים שעדיין מוחזקים בעזה ולבושים בחולצות עם הכיתוב 59 – מספר החטופים שטרם שבו משבי החמאס בעזה.

בהפסקת המחצית אמש, אף עלו שחקני קבוצת הכדורגל שורדי הטבח לקיים משחק ידידות מול קבוצה נוספת מרגשת של המועדון האדום, "הפועל שווים" - קבוצה שיקומית משולבת בה משחקים שחקנים בעלי מוגבלויות וכל זאת כשברקע ניגן עומרי סאסי, ממפיקי פסטיבל נובה, את היצירה "WE WILL DANCE AGAIN" של outsiders.

כמעט באותו הזמן ממש, גם היריבה המושבעת, בית"ר ירושלים קיימה באצטדיונה הביתי שלה, אצטדיון טדי שבבירה מחווה מרגשת משלה. היה זה כשאל כר הדשא לפני משחק הכדורגל מול מכבי חיפה, בו הפסידה בית"ר בתוצאה 2:1, עלו שחקני שתי הקבוצות כשהם לבושים בחולצות מיוחדות ומחזיקים שלט הוקרה לעמותת נט”ל – עמותה המעניקה טיפול לנפגעי טראומה על רקע לאומי, במה שהיה להעלאת המודעות לחשיבות הטיפול בנפש.

עמותת נט”ל, הפועלת כבר למעלה מ-27 שנה, מעניקה טיפול נפשי מציל חיים לנפגעי טראומה ופוסט טראומה ממלחמות וטרור ומאז פרוץ מלחמת “חרבות ברזל” סייעה העמותה לעשרות אלפי חיילים, אזרחים ומשפחות, באמצעות קו הסיוע הפועל 24/7, קבוצות תמיכה וטיפול נפשי פרטני לכל דורש ללא עלות או בעלות סימלית.

בבית"ר אמרו כי "מועדון בית”ר ירושלים, שנושא על כתפיו מחויבות עמוקה לקהילה, לפצועים ולמדינה, גאה לעמוד לצד הגיבורים – אלו שפציעתם אינה נראית לעין אך נאבקים מדי יום לחזור למסלול החיים. זו דרכנו, זו שליחותנו, וזהו המעט שאנו יכולים לעשות למען אלו שנתנו כל כך הרבה. בית”ר מצדיעה לפצועים השקופים – היום, ומדי יום מחדש".

בנוסף, כחלק משבוע ההוקרה של המועדון הבית"רי לחיילי צה"ל, אירחו אלה אמש את חברי עמותת "אחים לחיים", אשר נפצעו במהלך שירותם הצבאי ונציגיהם עלו אל כר הדשא במסגרת אתגר המחצית המסורתי אמש.

את שבוע ההוקרה של המועדון למען החיילים, הלוחמים והפצועים, יחתמו בבית"ר ביום שישי הקרוב, באירוע ייחודי ומרגש שיתקיים ב'מוזיאון הסבלנות' בירושלים, אירוע שנועד לשמח ולהוקיר תודה לאנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה.

האירוע שיהיה סגור למוזמנים בלבד, יתקיים בהשתתפות ובנוכחות אישים נכבדים בתוכם ראש העיר ירושלים משה ליאון, בעלי המועדון ברק אברמוב, ד"ר גרניט אלמוג ברקת, עו"ד יוני ריס, לארי א. מייזל, גיבור ישראל והזמר עידן עמדי וגם איציק קלה.