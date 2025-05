לאחר חודשים ארוכים של הכנות, קשיים ועבודה מאומצת, המריאה הבוקר (שני) המשלחת הישראלית לאירוויזיון יחד עם יובל רפאל לשווייץ.

במסגרת שיתוף הפעולה בין תאגיד השידור הישראלי לבין חברת אל על, המריאה הטיסה המיוחדת ישירות מנתב"ג לציריך ומשם תמשיך המשלחת אל העיר באזל, שם ייערך האירוויזיון לשנת 2025.

לפני ההמראה התכנסו אנשי המשלחת הישראלית, יחד עם נציגי הנהלת כאן ונציגי הנהלת אל על, בטרקלין המלך דוד בנתב"ג, ואיחלו ליובל רפאל הצלחה גדולה בייצוג ישראל באירוויזיון דווקא בתקופה מאתגרת זו.

רפאל, אמרה דקות לפני העלייה למטוס: "אני גאה במדינה שלי ומתרגשת לייצג אותה על הבמה הכי גדולה בעולם. זו זכות ואחריות גדולה ואני מודה לכולם על ההזדמנות הזו ואני אעשה הכל כדי לייצג אותנו בכבוד. כולי תקווה שעד שנחזור כל החטופים כבר יהיו איתנו בבית. מקום בו היו צריכים להיות מזמן".

מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה, הוסיפה: "כחברה שנושאת את דגל ישראל, אנחנו שמחים להיות המטיסה הרשמית של המשלחות הישראליות לאירוויזיון זו השנה השלישית. אנחנו גאים ביובל שתייצג את המדינה בגאווה על בימת האירוויזיון. נמתין לה כולנו כאן עם הנחיתה. בהצלחה גדולה ליובל ולמשלחת".

יובל רפאל על המטוס צילום: עפרי ברנע

דקות ספורות לפני ההמראה, נחשפה מדבקה מיוחדת שהודבקה על גוף המטוס, בה נכתב: "Israel is behind you, good luck Yuval". המדבקה הופקה במיוחד לרגל האירוע, בתהליך מורכב שנמשך כארבעה שבועות וכלל עשרות אנשי מקצוע. המדבקה, שיוצרה מחומר מיוחד, מותאמת לעמוד במהירויות גבוהות, הפרשי טמפרטורה קיצוניים בין גובה השיוט לקרקע, ואינה פוגעת בזרימה האווירודינמית של המטוס. מהנדסי אל על הכינו שרטוטים מדויקים מראש כדי להבטיח התאמה מושלמת לגוף המטוס.

סמנכ"לית הטלוויזיה בכאן, טל פרייפלד, ציינה כי "יובל רפאל תטוס לייצג בגאווה את ישראל באירוויזיון בבאזל מלווה במשלחת הישראלית. במסגרת השת"פ המוצלח בין כאן - תאגיד השידור הישראלי לאל על, גם השנה נוסעי אל על יוכלו לראות את תכני המקור הישראלים האהובים של כאן 11 וכאן חינוכית במטוסי אל על. אנחנו מאחלים למשלחת וליובל רפאל בהצלחה רבה ומודים לאל על".

סמנכ"ל שיווק, דיגיטל ותקשורת באל על, נדב חנין סיכם: "גם השנה אל על גאה להיות המטיסה הרשמית של המשלחת הישראלית לתחרות האירוויזיון. אין סמלי ומרגש ממטוס הנושא את דגל ישראל שיוביל את יובל רפאל לייצג את מדינתנו בגאווה על הבמה החשובה הזו. אנו מאחלים ליובל ולמשלחת הצלחה גדולה".