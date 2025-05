השהה נגן

הזמר והיוצר מרדכי שפירא משחרר היום (שני) סינגל כפול, שני שירים חדשים שנכתבו והולחנו בשיתוף פעולה עם גבריאל רייכמן, שותפו ליצירה.

מדובר בצעד ראשון לקראת יציאתו של אלבום חדש בשני חלקים, הצפוי לראות אור במהלך הקיץ הקרוב.

השיר הראשון, "קיווינו", כתוב בשתי שפות – עברית ואנגלית. הוא מבטא שיח פנימי עם הקב"ה, תחושת חיפוש וגעגוע למקום האמיתי של האדם.

השיר השני, "I'm Best My Trying", מתמקד במאבק היומיומי בעבודת השם. שפירא מתאר את התחושה של מעגל שלא נשבר: "כל בוקר מרגיש אותו דבר, במעגל שאיני יכול לשבור... אני משתדל כמיטב יכולתי, ואני מקווה שאתה גאה בדרך בה אני מתעלה – דרך העליות והמורדות. אלוקים, אני יודע שאיני מושלם".