אלפי צופים מרחבי אירופה, ישראל ושאר העולם צפויים להשתתף ביום ג' ערב ראש חודש סיון בערב של לימוד תורה לקראת חג השבועות הבעל"ט בסימן 'ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד'. את השידור המיוחד, בפעם הרביעית מאז נוסד בימי מגיפת הקורונה, יפתח נשיא 'ועידת רבני אירופה' הרב הראשי פנחס גולדשמידט שביוזמתה ובחסותה יתקיים השידור המיוחד. הרבנית ימימה מזרחי אשר משמשת כנשיאת התוכנית לפיתוח רבניות אירופה, תפתח את השיעור לנשים.

בפני המשתתפים יישאו שיעורי תורה הלכה ואגדה ודברי חיזוק והתעוררות ובראשם; הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, נשיא הועידה הרב הראשי הרב פנחס גולדשמידט והרב הראשי לצרפת הרב חיים קורסיה. שאר השיעורים יועברו על ידי רבנים ורבניות מרחבי אירופה וארץ ישראל.

את השיעורים יוכלו המשתתפים לראות בשידור ישיר באמצעות ערוץ 7 בשלושה שידורים במקביל; עברית אנגלית וצרפתית והוא צפוי להימשך כארבע שעות.

הלימוד החשוב הזה יוקדש לרפואת הפצועים ולהצלחת החיילים הלוחמים במערכה על הצלת ישראל ולשחרורם המהיר בבריאות ובשלום של החטופים הי"ו ולקבר ישראל את הנרצחים על קידוש השם.

היום מתפרסמת רשימת השיעורים המלאה לקראת ערב הלימוד שיתקיים בעוד יומיים.

שיעורים בעברית

הרב הראשי פנחס גולדשמידט - נשיא ועידת רבני אירופה - שיעור הכנה לשבועות

הרב יוסף גרמון - אמריקה הלטינית - למה צריכים את היהדות במאה ה-21?

הרבנית שרה טל רחובי - נציגת הרב הראשי לפולין בקרקוב - אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי

מסע בין חסד לריחוק ואחריות משותפת

הרב נחמיה רוטנברג - רב בוינה - נעשה ונשמע - איך אפשר לעשות לפני ששומעים

הרב יוסף צבי רימון - רב אזורי גוש עציון, נשיא תנועת ''המזרחי'' העולמית -

מדוע חשוב לזכור את מעמד הר סיני?

הרב רפאל שפר - הרב הראשי לרומניה - מפסח לעצרת - מעבדות למחויבות

הרב דוד גרנץ - סגן הרב בקהילת 'קהל עדת ישראל' ברלין - "לא בשמים היא"

שיעורים באנגלית

הראשון לציון הרב דוד יוסף – Halacha and spirit for Shavuot

הרב אריה רלבג – הרב הראשי ואב''ד הולנד - Aseret HaDibrot: SITTING or STANDING ?

הרב אבינעם ציטרון – קהילת 'ישרון' לונדון - Torat Chesed - Jewish Women and Torah Learning

הרב עקיבא אדלרשטיין – מנהל חינוכי בית מדרש לרבנים בברלין - Do We Celebrate Our Enemies' Downfall? Uncovering the paradox in our tradition

הרב משה דוד הכהן – ראש בית המדרש לארצות הנורדיות - Why the Torah was given outside Israel

הרב דוד בסוק – מנהל תוכניות בועידת רבני אירופה - “You shall be holy” - Who? When? Where?

הרב יעקב גורביץ – מומחה עולמי לשעטנז - Building Jewish Identity In Our Families & Communities

הרבנית תהילה בירנבאום – לונדון - Shavuot and its meaning in 2025

שיעורים בצרפתית

הרב הראשי לורנט שלום ברוס – סרסיי - Lors de Matan Torah, qu’avons nous vraiement reçu ?

הרב אליעזר וולף – רב ואב''ד אמסטרדם - Chavouot le 50ème jour

הרב משה סבג – רב בית הכנסת הגדול 'לה ויקטואר' בפריז - Pourquoi lisons nous la lecture de Ruth à Chavouot

הרבנית ג'ולי-שרה סלאמה – מדריד - Processus et transformation de l’être : le Ômer et Chavouot

הרב עתניאל מלכה – ראש 'בראשית' ו'עולמי' פריז - Chaque instant compte

הרב הראשי משה לוין – יועץ מיוחד לרב הראשי לצרפת - Le livre de Ruth

הרב שמואל מרדכילביץ – רב קהילת 'עדת ישראל' פריז - Hors du temps