נורווג'ין קרוז ליין מציעה לכם חוויית שייט ייחודית ב"סגנון חופשי", כך שתוכלו לקבוע בעצמכם את הקצב של החופשה שלכם וליהנות מפעילויות ואטרקציות המתאימות לכל גיל ולכל מטרה. נו טוב, כל זה מהווה רק חלק קטן מהסיבות שבגללן הישראלים מתאהבים בקרוזים של נורוויג'ן. רוצים לדעת על מה כולם מדברים? מיד תגלו.

נורווג'ין: חוויית שייט ייחודית שישראלים פשוט אוהבים

חופשת קרוז היא חוויה ייחודית ומפנקת במיוחד - שייט על אוניית פאר, בה תוכלו למצוא את כל השירותים והפינוקים תחת קורת גג אחד. זאת, ללא צורך לדאוג לאריזת מזוודות מחדש כל יום או להתמודדות עם הזמנות וזמני טיסה ארוכים ומתישים. הדרישה היחידה מכם היא להתמסר לחוויה המפנקת וליהנות מאווירת החופשה הקסומה בכל יעד אליו תגיעו.

עם הקונספט הייחודי של “שייט בסגנון חופשי”, נורוויג'ן קרוז ליין מציעה חוויית שייט שונה מכל מה שהכרתם עד כה, כשכל אחד יכול לקבוע את קצב החופשה שלו. רוצים לאכול מתי שבא לכם? בבקשה. אוהבים להתלבש איך שנוח לכם? אין בעיה. על סיפון האונייה תוכלו למצוא שפע של אפשרויות בידור ופעילויות, המאפשרות לכם לבחור בדיוק את מה שמתאים לכם, כל זאת תוך שמירה על גמישות מוחלטת. בין אם אתם בוחרים שייט טרופי באזור הקריביים, חוויית שייט בין הפיורדים הנורבגיים או הרפתקה באיים האקזוטיים של הוואי - נורוויג'ן מבטיחה לכם חופשה בלתי נשכחת, מלאה בהנאה, חוויות מרגשות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

חופשת קרוז עם נורווג'ין - כל היתרונות

בקרוז על אוניית פאר, המטרה ברורה - ליהנות במקסימום, הן מהשהייה על הסיפון והן מהיעדים עוצרי הנשימה בהם האונייה תעגון. מדובר בחופשה שבה כל פרט תוכנן בקפידה, כל רגע הוא חוויה בפני עצמו, וכל אדם יכול למצוא את הדרך המושלמת להירגע, לבלות ולהתפנק. אין צורך לבחור בין חופשה שכולה מנוחה לבין חופשה שכולה הרפתקאות - קרוז עם נורוויג'ן מציע את כל העולמות, ויודע להתאים לכל נוסע את החופשה האידיאלית עבורו.

זה מתאפשר בין השאר בשל היתרונות הבאים:

גמישות מוחלטת - כל נוסע יכול לתכנן את החופשה שתתאים בדיוק לו. אם אתם בקטע של לנוח על כיסא נדנדה מול הים, נורוויג'ן מציעה לכם את האפשרות ליהנות מנופש "בטן גב". אם אתם אוהבים אטרקציות ללא הפסקה, תוכלו לבחור בין מסלולי מירוץ, פארקי מים, פעילות גופנית וספורטיבית על הסיפון, ומגוון פעילויות נוספות המיועדות לבעלי סף ריגוש גבוה. שייט למגוון יעדים פופולריים ברחבי העולם - החל מהקריביים המפנקים, דרך חופי אירופה הציוריים, ועד לאלסקה הקפואה והמרהיבה - כל יעד הוא חוויה חדשה ומרגשת. אתם יכולים לעגון באיים קסומים, לבקר בערים היסטוריות או לשחות במי האוקיינוס הצלולים. בסופו של כל יום תוכלו לחזור לסיפון וליהנות ממגוון עשיר של פעילויות בידור ושירותים שונים. קולינריה - על סיפון האוניות של נורוויג'ן תוכלו ליהנות מחוויות קולינריות ברמה הגבוהה ביותר. יש לכם גישה למגוון מסעדות, כולל בופה פתוח, מסעדות גורמה בינלאומיות ואופציות נוספות מכל הסוגים. אוהבים אוכל אותנטי מקומי? או אולי מבקשים לעצמכם חוויית גורמה בסטנדרטים גבוהים - על הסיפון תמצאו את כל האפשרויות לבחירתכם, כך שכל חך, מכל טעם ורצון, ימצא את מבוקשו.

השירותים המפנקים של נורווג'ין

החוויה על סיפוני נורוויג'ן נוגעת לא רק לשייט עצמו, אלא גם לשירותים המפנקים והחדשניים שמציעה החברה. האוניות של נורוויג'ן מציעות את כל מה שצריך כדי להפוך כל רגע לחוויה יוצאת דופן. צי האוניות של החברה כולל כלי שייט מהחדישים והמתקדמים ביותר בשוק, כמו Norwegian Encore, אחת האוניות המובילות והמתקדמות ביותר עם מופעי בידור חיים מרהיבים ופארק קארטינג; Norwegian Epic, המפורסמת בזכות מופעי בידור מעולים ובעלת סוויטות חדשניות לפינוק מושלם; ו- Norwegian Prima, הדור החדש של אוניות היוקרה, שמציעה עיצוב מודרני ושירותים מתקדמים ששמים את הנוסע במרכז.

החוויות על הסיפון אינן מוגבלות רק לפאר ולהנאה - נורוויג'ן מציעה שירותים ייחודיים שמבטיחים חופשה ברמה הגבוהה ביותר. אחד מהשירותים המפנקים ביותר הוא “The Haven” - מתחם סוויטות אקסקלוסיבי המוקצה לנוסעים שמחפשים פרטיות ואווירה יוקרתית. כאן תמצאו סוויטות מפוארות, בריכה פרטית ומסעדות יוקרה, וכל זאת עם שירות אישי המעניק שירותי קונסיירז’ 24/7 ומלווה אתכם לכל אורך השייט.

בנוסף לכך, נורוויג'ן מציעה טכנולוגיות מתקדמות המשלבות את החוויות המודרניות ביותר עם אטרקציות ייחודיות. צי האוניות שלה, כמו ה-Norwegian Prima וה-Norwegian Encore, מצויד בטכנולוגיות חדשניות שמביאות את החוויה לנוסעים לרמה הבאה - ממסכי טאץ’ אינטראקטיביים, שירותי Wi-Fi ברמה גבוהה ועד חוויות בידור מותאמות אישית.

ואם אתם נוסעים חוזרים, אל תדאגו - נורוויג'ן דואגת לכם עם תוכניות נאמנות כמו "Latitudes Rewards", המעניקות לכם הטבות בלעדיות, הנחות ופרסים עבור כל שייט נוסף. כך, לא רק שתיהנו מחוויות פנומנליות, אלא גם תצברו נקודות שיבטיחו לכם את השייט הבא במחירים משתלמים יותר ועם פינוקים נוספים.

החוויות על הסיפון: פעילויות, בידור ואטרקציות לכל גיל

על סיפוני נורוויג'ן כל יום הוא הרפתקה חדשה. עם שלל פעילויות שמתאימות לילדים, בני נוער ומבוגרים כאחד, תמצאו שם מופעי בידור ברמה עולמית, קזינו מפואר, מתחמי ספורט, שיעורי ריקוד, פארקי מים עם מגלשות מרהיבות, וספא יוקרתי בו תוכלו להתפנק בטיפולים מרגיעים.

טיילת The Waterfront מציעה חוויית הליכה מול הים, עם ברים, מסעדות, חנויות ואווירה קסומה. לחובבי האקשן מחכה מסלול The Rush למירוצי קארטינג, ולמי שמעדיף שקט - מתחם The Haven היוקרתי מציע בריכה פרטית, טרקלין ומסעדה שקטה.

אילו חבילות נופש מציעה נורוויג'ן?

נורוויג'ן מציעה מגוון חבילות נופש שמתאימות לכל נוסע ובהתאמה אישית לכל צורך ולכל מטרה. בין אם אתם מחפשים חופשה רגועה, הרפתקאות אקסטרים או חוויות קולינריות, תמיד תוכלו לבחור ולהרכיב את החבילה המושלמת עבורכם.

אחת החבילות הפופולריות ביותר היא Latitudes Rewards Program - מועדון לקוחות שמעניק לנוסעים חוזרים הנחות, שדרוגים בלעדיים והטבות נוספות, כדי שהחופשות הבאות יהיו משתלמות עוד יותר. בנוסף, ישנן חבילות Free at Sea, שמציעות הטבות אטרקטיביות כמו שתייה חופשית, גישה למסעדות מיוחדות, אינטרנט ללא הגבלה ושדרוגים לחדרים, כך שהחוויה תהיה מושלמת ומפנקת, מכל הבחינות.

לוקס טרוול - דואגים לחופשה שלכם מ - א' ועד ת'

בין אם זו הפעם הראשונה שלכם בקרוז ובין אם כבר התמכרתם לקסם של נורוויג'ן - החופשה המושלמת מתחילה עם תכנון נכון. בלוקס טרוול אנחנו מבינים שחופשת קרוז היא לא סתם עוד מוצר שמזמינים בלחיצת כפתור, אלא חוויה מקיפה שצריך לדעת לתכנן בקפידה - מהתאמת מסלול היעד המושלם, דרך בחירת התא המתאים ועד לתיאום כל ההטבות והפינוקים, שיהפכו את החופשה לבלתי נשכחת. הצוות שלנו מתמחה בקרוזים ובעל ניסיון עשיר בהתאמה אישית של חבילות שייט, וילווה אתכם יד ביד, מהשלב הראשון של ההזמנה, דרך ההגעה לנמל ועד לרגע שבו תעלו על הסיפון ותתחילו לחוות כל רגע. כי כשיוצאים לקרוז על אוניית פאר - מגיע לכם שמישהו יטפל בכל הפרטים הקטנים ויעניק שקט אמיתי מתחילת הנופש ועד הפעם הבאה.