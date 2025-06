הפעילה הפרו-פלסטינית גרטה טונברג יצאה במשט חדש לכיוון רצועת עזה, לאחר שניסיונה הקודם נכשל כשספינתה הותקפה במים הבינלאומיים ליד מלטה.

הפעם צפוי המשט לצאת מסיציליה שבאיטליה בספינה Madleen. אל טונברג יצטרף גם השחקן ליאם קנינגהם ("דאבוס" במשחקי הכס). "אנחנו רואים הרעבה שיטתית של שני מיליון אנשים. לכל אחד ואחת מאיתנו יש חובה מוסרית להילחם למען פלסטין חופשית", אמרה טונברג.

הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם פרסם ברשת X עקיצה לעברה: "Hope Greta and her friends can swim!" (מקווה שגרטה וחבריה יודעים לשחות).

גם חברת הפרלמנט האירופי רימא חסן מתכוונת להצטרף. חסן נחשבת לאחת המתנגדות החריפות ביותר של ישראל באירופה, וכשניסתה להגיע לארץ כניסתה סורבה.