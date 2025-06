ביקורת חריפה נמתחת על להקת Massive Attack לאחר שהקרינה במהלך הופעתה במנצ'סטר קטע וידאו של מנהיג חמאס רב המרצחים יחיא סינוואר ובני משפחתו, כשהם מסתתרים במנהרה ברצועת עזה - שלושה ימים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.

הקטע הוצג כחלק ממונטאז' אנטי-ישראלי בשם "Open the doors to the merchants of death". הסרטון מתעד את סינוואר ובני משפחתו כשהם משתמשים בתשתית תת-קרקעית בעזה.

אלכס גנדלר, סגן דובר משרד החוץ הישראלי, גינה את הצגת הסרטון: "מגעיל. אנשים פשוט איבדו כיוון. הם מתיישרים עם הגרועים שבבני האדם. כבר לא מנסים להסתיר את השנאה שלהם".

הלהקה, הידועה בעמדותיה הביקורתיות כלפי ישראל, אמנם התנערה מההאשמות כלפיה אבל התקשתה להסביר מדוע הציגה על הבמה במהלך ההופעה קריאה לשחרורו של הארכי-מחבל מרואן ברגותי הכלוא בישראל שהוצג כ"איש שלום". תמונה של דגל פלסטין ענק הוקרנה על המסך בין שירים השונים שעליה נכתב "שחררו את פלסטין".

אחר כך העלו חברי הלהקה שני פעילים פרו-פלסטינים מוכרים שהלהיטו את הקהל לתמוך ב"קמפיין למען פלסטין". השניים אף השתמשו בביטוי המזוהה עם זכר השואה "לעולם לא עוד" וטענו כי צריך להחילו על הפלסטינים.

עוד לפני ההופעה פרסמה הלהקה הצהרה נגד הסכם חסות חדש של האולם עם בנק Barclays, בטענה למעורבות הבנק במימון תעשיות נשק המספקות לישראל.

מארק לוי, מנכ"ל המועצה היהודית של מנצ'סטר רבתי, אמר: "זה מדהים שלהקה בחרה לשדר קטע של טרוריסט אחראי לרצח המוני. יש להביע דאגה כלפי הצופים שזיהו את סינוואר והבינו את המסר שהועבר".

בתגובה לטענות, נמסר מהלהקה כי השימוש בקטעים נעשה כחלק מ"קולאז' אמנותי דיגיטלי" הכולל שלל נושאים אקטואליים ואינו מבטא הזדהות או האדרה של הדמויות המוצגות בו.