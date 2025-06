ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, יוצא בקמפיין בינלאומי הקורא להעניק את פרס נובל לשלום לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על פעולותיהם הנחרצות לבלימת תכנית הגרעין האיראנית.

הקמפיין מגיע לאחר הפעולה הדרמטית של ארה"ב וישראל בהשמדת כורי הגרעין האטומי באיראן ובעקבות מלחמת "עם כלביא" שהביאה להשמדת חלק ניכר מיכולותיה המלחמתיות של איראן, שאיימה על יציבות המזרח התיכון והעולם כולו בדגש על מדינת ישראל.

בין השאר יתלו שלטי תמיכה בישראל בארה"ב ובאירופה בסיוע כספי של ידידי השומרון בישראל ובארה"ב. בין השאר מקום בולט בו ייפרש שלט הוא "המרפסת הלאומית ע"ש דונלד טראמפ" במרפסת של המדינה ב"מרכז גוטניק" בפדואל שבשומרון.

כזכור לפני מספר חודשים הודיע ראש מועצת שומרון יוסי דגן כי "המרפסת של המדינה" בפדואל שבשומרון תקרא על שם דונלד טראמפ - ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעצמו שיתף בעמוד האישי שלו ברשת החברתית "truth" את הצהרתו של ראש מועצת שומרון בנושא.

בשלטים נכתב באנגלית: "טראמפ ונתניהו, השומרון מציע את המועמדות שלכם לפרס נובל" (Trump and Netanyahu: The shomron nominates you for a nobel prize)

יוסי דגן עם ידידי השומרון בארה"ב צילום: דוברות השומרון

דגן מציין כי פריצת הדרך ההיסטורית ביחסים בין ישראל למדינות ערב, יחד עם הגישה הבלתי מתפשרת כלפי מעשי הטרור והמלחמה של איראן, מבטאת שינוי מהותי ועמוק באזור, וכי יש להכיר בתרומתם של שני המנהיגים לכך.

"אני קורא לכולם, גם מימין וגם משמאל, להתאחד סביב ההכרה בהישג האדיר הזה שהביאו שני המנהיגים האדירים הללו. טראמפ ונתניהו פועלים בנחישות ובאומץ להתמודדות חזיתית עם האיום הגדול ביותר על יציבות המזרח התיכון והעולם המערבי כולו - איראן חמושה בנשק גרעיני".

דגן המשיך, "זה הדבר היחיד שיכול להביא את השלום ולייצר מזרח תיכון חדש אבל הפעם באמת. עוד אמר דגן: נתניהו הוא הראש והוא האחראי לשינוי ההיסטורי שמתחולל כאן- אתם, טראמפ ונתניהו האחראים לשינוי הדרמטי במערך הכוחות במזרח התיכון שנותן סיכוי לשלום אמיתי באיזור. יש להוקיר את תעוזתם ואת חזונם שהביאו לשיתופי פעולה חסרי תקדים ולתקווה חדשה במזרח התיכון, שאינו מושתת על כניעה לטרור ולאלימות, אלא על אינטרסים משותפים. שלום אמת, ובלימת האיום החמור המסכן את שלום העולם - של איראן החמושה בנשק גרעיני. כל עמי האזור והעולם תומכים במעשיהם הנועזים של המנהיגים האדירים הללו בנימין נתניהו ודונלד טראמפ. ואת הדבר הזה יש להכיר ולהוקיר".