יוני Z (יוני זיגלבוים) משחרר הערב שיר החדש "We Will Dance Again" - יצירה אישית ומרגשת שנכתבה על רקע אירועי ה-7 באוקטובר ומסעו האישי של האמן.

השיר, שכתיבתו החלה לפני כשנה, הושלם רק לאחרונה כשיוני הצליח למצוא את המילים הנכונות לסיום. בזמן הזה הספיק האמן להינשא ואף לבקר במוזיאון הנובה, חוויות שסייעו לו להתחבר למקום מעמיק יותר ביצירתו.

"זה השיר הכי אישי שכתבתי עד היום, וזה מגיע ממקום הכי אמיתי", מגלה יוני . "אחרי שהתחתנתי, אני מצליח יותר לכתוב ממקום יותר אמיתי, ופחות חושש לכתוב משם."

הסינגל החדש מתבסס על האמירה, התובנה "We Will Dance Again" ובעברית "נחזור לרקוד" שהפכה לסמל של תקווה בקהילה היהודית-אמריקאית מאז אירועי שמחת תורה, ומשקף את המסע הרגשי שעובר על כולנו בחודשים האחרונים. יוני איבד בדרום חבר יקר ביום הנורא הזה.

היצירה נכתבה בסגנון עכשווי מודרני, על מנת להגיע גם לקהל רחב יותר, כולל יהודים חילונים באמריקה המחפשים דרכים להתחבר ליהדותם בימים אלה.

Z מבטיח כי בקרוב יצאו שירים נוספים, כולל יצירות בעברית עם מסרים עמוקים, תוך שמירה על הסגנון המוכר שלו.