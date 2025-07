‏למרות מתקפת הטילים האיראנית, שהשפיעה על המדינה כולה בשבועות האחרונים, העולים החדשים לא מוותרים על חלום העלייה. כ-2000 עולים חדשים מארה"ב ומקנדה צפויים להגיע לישראל במהלך חודשי יולי-ספטמבר, בעשרות טיסות שיצאו מלוקיישנים שונים בצפון אמריקה. את "הרכבת האווירית" מובילים ארגון "נפש בנפש", הפועל בשיתוף פעולה עם משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קרן קימת לישראל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, שנערכים לקליטתם של העולים החדשים עם הגעתם לישראל.

קבוצת העולים הראשונה הקיץ, והראשונה מאז תום מבצע "עם כלביא", נחתה הבוקר (חמישי) ועליה 47 עולים חדשים מ-8 מדינות ופרובינציות שונות מארה"ב וקנדה, זאת לאחר עלייתם של כ-100 עולים חדשים מצרפת בשבוע שעבר. העולה הצעיר ביותר הוא פעוט בן שנה והעולה המבוגר ביותר הוא בן 78. העולים יקבעו את מקום מושבם החדש בערים שונות, בהן תל אביב-יפו, נתניה, מודיעין-מכבים-רעות, רעננה, קרית ביאליק, בית שמש, צפת ועוד.

שיאו של גל העלייה צפוי בטיסת הצ'רטר (חכר) השנתית של הארגון, שתמריא באוגוסט ועליה למעלה מ-200 עולים חדשים. במקביל, ימשיכו להגיע עולים נוספים בטיסות מסחריות נוספות. בנוסף, יוסדר גם מעמדם של עולים שכבר שוהים בישראל, דרך לשכות רשות האוכלוסין וההגירה השונות.

לפי נתוני 'נפש בנפש' ומשרד העלייה והקליטה, מאז ה-7 באוקטובר עלו לישראל מעל ל-5,440 עולים חדשים מרחבי ארה"ב וקנדה, כ-1,010 מהם עלו מתחילת השנה. עוד מדווח הארגון על קפיצה חדה במספר הבקשות לפתיחת תיקי עלייה, וכי מאז פרוץ המלחמה, עד כה הוגשו למעלה מ-13,500 בקשות עלייה. עוד עולה כי 47% מהפונים שפתחו תיקי עלייה, ציינו 'ציונות' כמניע המרכזי לעלייה, בעוד 14% העידו כי המלחמה הייתה הזרז העיקרי, ורק 5% ציינו את האנטישמיות כסיבה עיקרית.

גל העלייה הנרחב הוא תוצאה של פעילות אינטנסיבית של הארגון לעידוד עלייה בקרב הקהילה היהודית בצפון אמריקה. בחודשים האחרונים התקיימו עשרות יוזמות ואירועים לקידום עלייה, בהם, אירוע ה-MedEx להאצת הליך הרישוי והתעסוקה לרופאים המתעניינים בעלייה, אירוע "Aliyah in One" לקיצור וזירוז ההליכים הבירוקרטיים ו-“NBN on Tour” - סבב פגישות של נציגי הארגון עם מועמדים לעלייה ברחבי ארה"ב וקנדה, במטרה לספק ליווי אישי ומענה בכל שלב בתהליך.

העולים החדשים ייהנו משלל הטבות חדשות שהושגו ביוזמת משרד העלייה והקליטה, בהובלת השר אופיר סופר: סיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית, מעטפת קהילתית, לימודי עברית מתוגברים ברשויות המקומיות ובצורה מקוונת, הנחה משמעותית במס רכישה ועוד.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "המשך העלייה ביתר שאת מסמלת את ניצחונה של מדינת ישראל ולשמחתי אנחנו עדים לראות עם הניצחון הגדול על האיראנים מאות עולים חדשים בתוך שבוע. מאז ה-7 באוקטובר אנו רואים שגם בזמנים הקשים ביותר, העם היהודי בוחר לעלות לישראל. במדינות אחרות כשיש מלחמה אנשים בורחים מהמדינה אצלנו אנשים מגיעים ארצה. תפקידנו הוא לקבל את העולים, לחבק אותם, ולבנות איתם את עתיד המדינה. העולים שמגיעים בימים אלה הם גיבורים של ממש. הם מחזקים את מדינת ישראל, אנחנו מחויבים לחזק ולשלב אותם, ואנו עושים זאת באמצעות תוכניות סיוע בתעסוקה, דיור, לימודים, רכישת השפה והשתלבות בקהילה".

מייסד-שותף ומנכ"ל נפש בנפש, הרב יהושע פס: "העלייה לישראל בעת הזו היא מעשה ציוני נועז שמחזק את המדינה לא רק במספרים, אלא במשמעות. נפעמנו לשמוע מהעולים שטיסותיהם בוטלו בשבועות האחרונים, שלא רק שהמתקפה האיראנית לא שינתה את תוכניות העלייה שלהם, אלא חיזקה את רצונם לעלות ארצה ולהיות חלק מעם ישראל. כל עולה חדש שמגיע בימים אלה הוא שותף בבניין החברה הישראלית, בחיזוק הרוח הלאומית ובהתייצבות לצד העם ברגעים החשובים והמאתגרים ביותר. יחד עם שותפינו, אנו נערכים לקליטה מיטבית של העולים שעתידים לבוא ארצה ונלווה אותם לכל אורך הדרך".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג: "כל עולה חדש שמגיע בימים האלה הוא סיפור של אהבה ללא תנאי. העלייה היא תזכורת עמוקה ומשמעותית לסיבה שאנו כאן. כל מטוס כזה שנוחת הוא לא רק תשובה לאנטישמיות, אלא תשובה לערכים שאנחנו מבקשים לראות בחברה שלנו: מחויבות, אומץ, שייכות. הסוכנות היהודית גאה להיות חלק מהמסע הזה מסע של תקווה, שנחוצה כל כך בימים אלה. יחד עם שותפינו, נמשיך לפעול ללא לאות כדי לאפשר קליטה מיטבית, חיבור קהילתי, ולבנות גשר חי בין ישראל לתפוצות. גשר שמבוסס על ערבות הדדית ואמונה בעתיד משותף."