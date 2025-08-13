במהלך שנת 2024 (תשפ"ד), שדרגה המועצה הדתית בהר חברון את עירובי השבת בכל יישוביה, בשיתוף פעולה מקצועי עם מכון "עירוב כהלכה" בראשות הרב אברהם רינת.

העירוב המשודרג מבטיח יציבות, מהודרות ובטיחות לאורך שנים, ומאפשר לתושבים להמשיך לטלטל חפצים בשבת מתוך ביטחון הלכתי ומעשי.

עירוב שבת הוא פתרון הלכתי המאפשר לשאת חפצים במרחב הציבורי בשבת, תחום שאסור על פי ההלכה ללא עירוב תקני. בעירוב מהודר, תושבים יכולים לשאת ילדים קטנים, להגיע לבית הכנסת עם טלית או לדחוף עגלות - והכול תוך שמירה מלאה על ההלכה.

המכון ליווה את המועצה בכל שלבי הבדיקה, ההרחבה והתיקון של העירוב, תוך מתן הדרכה צמודה והכשרת אנשי שטח. "זה היה מוצלח. שדרגנו והרחבנו כמו שלא שודרג עשרות שנים. הלכנו על הטופ - הכי מהודר! ואפילו השכנים שלנו מגוש עציון באו ללמוד", מספר יו"ר המועצה הדתית ראובן טל.

במהלך העבודה עם המכון התקיימו סיורים יסודיים ביישובי הר חברון. "ההבדל המהותי הוא שעד אז הרבנים קבעו את הכללים", אומר טל. "כשהתחלנו לעבוד עם המכון, למדנו מהניסיון שלהם, התייעלנו, ושדרגנו את המצב בכלל היישובים".

לדבריו, בין השיפורים המעשיים הייתה התחלה של שימוש בחוט ניילון ובמוטות טלסקופיים, אשר מקלים משמעותית על ביצוע תיקונים. "בזכות המוטות, אין צורך בכל פעם להביא סולם, לטפס ולסכן את עצמך. זו קפיצת מדרגה אמיתית בתחזוקת העירוב".

כחלק מהשדרוג, הושם דגש מיוחד גם על חיבור חוות הבודדים הפזורות ברחבי המועצה ליישובים הסמוכים. השדרוג בוצע באמצעות תקיעת בזנטים ועמודי עץ לאורך הדרכים. "בחוות, בהן יש לעיתים רק משפחה אחת או אוכלוסייה מצומצמת מאוד, התקנו עירוב בשיטה יעילה וטובה בהרבה מבחינה הלכתית. כך התקנו עירוב לאורך קילומטרים רבים", מציין טל.

בדיקת העירוב בסוסיא צילום: מכון עירוב כהלכה

ביישובים עצמם שיתוף הפעולה עם הרבנים היה מלא. "הרבנים המקומיים למדו יחד עם רבני המכון את השיטות השונות לאחזקת העירוב ולתיקונו", מוסיף טל. "חלקם אף ביקשו לקבל 'תעודת כשרות לעירוב' מהמכון, כדי לחזק את המודעות ותחושת האחריות ההלכתית ביישוב".

השפעת התהליך ניכרת גם בשטח. לדבריו של טל, "שדרוג ותיקון העירובין גורמים ליעילות בעיקר באחזקה וגם בתיקונים. התושבים נהנים ממוצר איכותי ויעיל יותר, ובעזרת ה' יהיו פחות תקלות. אנו מקווים שהמצב ימשיך ואף ישתפר בשנים הבאות".

טל משתף באנקדוטה שאירעה במהלך העבודות: "במהלך התקנת העירובין בחלק מהיישובים באו השכנים הערבים ולא ראו את זה בעין יפה שאנחנו מרחיבים את העירוב והתעמתו איתנו שאנחנו מגדילים את היישובים. העירובין קובעים לא מעט את גבולות היישובים והערבים מבינים שזה גבול שהם לא יכולים לעבור".

לדבריו, המועצה ממשיכה להתייעץ עם מכון עירוב כהלכה באופן שוטף, ואף לרכוש מהם ציוד ייעודי החוסך שעות עבודה יקרות. "אנחנו סיימנו את רוב המשימות - בין המועצות היחידות שביצעו את כל התיקונים וההערות", מציין טל.

לסיום, הוא מסכם בסיפוק את שיתוף הפעולה, "נעזרנו בהם והם פתחו לנו את העיניים בנושאים ותחומים שלהם יש הרבה ניסיון ופתרונות, ואנחנו לא ידענו כיצד לפעול".

הרב אברהם רינת, ראש מכון "עירוב כהלכה", מספר, "היה לנו שיתוף פעולה מצוין עם המועצה הדתית בהר חברון. פגשנו אנשי עשייה עם מחויבות עמוקה להלכה ולצורכי התושבים. בזכות ההתגייסות המלאה מצד יו"ר המועצה, רבני היישובים והשטח המקומי - התאפשר להקים מערך עירוב מהודר, יציב ויעיל, שמשרת כיום את כלל הקהילות באזור. בעזרת ה' נמשיך לשתף פעולה גם בפרויקטים הבאים".