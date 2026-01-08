יותר ויותר חיילים ומילואימניקים מבקשים שהרב שיערוך את חופתם יהיה דווקא חבר מהיחידה - אדם שלחם איתם כתף אל כתף, חווה איתם את הדרך, והם סומכים עליו לחלוטין.

ללא נוכחותו של רב כזה, יש המצהירים כי כלל לא יהיו מוכנים להינשא דרך הרבנות וכדת משה וישראל.

בפגישות שנערכו לאחרונה בין נציגי מוסד "למען ילמדו" לבין חבר ועדת הנישואין של הרבנות הראשית, הרב ברוד, רשם הנישואין הבכיר הרב פנחס אלטהויז והרב סאמין - מנהל מחלקת הנישואין - גובשה מסקנה ברורה: יש להנגיש את לימודי ההסמכה לרב מחתן לאותם חברים - רבנים המשרתים במדים.

מתוך כך נולדה שליחות חדשה - הכשרה מיוחדת לחיילים ולמילואימניקים בעלי רקע תורני, כדי שיערכו חופות לחבריהם, מתוך אמון וקשר אישי, ובמטרה לחבר מחדש לערכי המסורת.

לכל הפרטים ובדיקת התאמה - השאר כאן פרטים:

שם: דוא"ל: טלפון: שלח תודה

הרב יוסי פרבר, רב חטיבה 9, מספר, "בתקופה האחרונה הרבה פונים אליי לערוך להם חופות. דווקא עכשיו, אחרי החורבן שפקד אותנו מאז שמחת תורה, יש הזדמנות לשכנע צעירים להתחתן כדת משה וישראל. כולם מרגישים את הצורך לבנות לזכרם של החברים שנפלו בקרבות הי"ד".

עוד הוא מוסיף, "יש גם כאלה שמטעמים שונים לא מוכנים להתחתן כדת משה וישראל ומעדיפים חתונה אזרחית, אך כשהם רואים שהרב שעורך את החופה הוא על מדים - זה מה שגורם להם לשנות כיוון ולרצות חופה כדת משה וישראל, במיוחד אם הם מכירים אותו מהשירות. ממש בשבוע הבא הוזמנתי לערוך חופה, אך ורק בגלל שאני על מדים".

בעקבות ההיענות הרבה והביקוש הגובר, נפתח כעת מחזור נוסף של לימודים, במסלול ייחודי ומותאם עבור חיילים ומילואימניקים בעלי רקע תורני. הלימודים נערכים בליווי אישי, באופן מעשי ונגיש, ומובילים להסמכה רשמית כ"רב מחתן" מטעם הרבנות הראשית לישראל.

