טרי ג'ין בולאה, שנודע בשם הבמה "האלק הוגאן", הלך לעולמו, בגיל 71. מותו נגרם בעקבות אירוע לבבי שאירע בביתו בקלירווטר, פלורידה.

הוגאן, מהמתאבקים הבולטים והאהובים ביותר בתולדות ההיאבקות המקצועית, היה סמל לעידן הזהב של ה-WWF (לימים WWE) בשנות ה-80 וה-90. הוא נודע בדמותו הססגונית, בביטויים כמו "Say your prayers and eat your vitamins" ובמראהו הייחודי שכלל סרט ראש, שפם ושרירים בולטים.

במהלך הקריירה הארוכה שלו זכה הוגאן ב-12 אליפויות עולם, מהן שש ב-WWF ועוד שש ב-WCW. הוא היה גם הזוכה הראשון אי פעם ברויאל ראמבל בשנים 1990 ו-1991, ונכנס להיכל התהילה של ה-WWE בשנת 2005.

בין רגעי השיא הגדולים בקריירה שלו נמנה הקרב נגד אנדר הענק באירוע WrestleMania III בשנת 1987, שנחשב עד היום לאחד מקרבות ההיאבקות האיקוניים ביותר, ולמשיכת קהל שיא של מעל 30 מיליון צופים בטלוויזיה בארצות הברית.