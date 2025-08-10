המזרחן ד"ר אדי כהן, מומחה למזרח התיכון בכלל וללבנון בפרט, סבור כי לבנון ניצבת לקראת מלחמת אזרחים על רקע הדרישה מחיזבאללה להתפרק מנשקו והסרבנות שמפגינים ראשי הארגון מול הדרישה.

"האמריקאים והסעודים הפעילו לחצים גדולים על ג'וזף עאון שביקש להוציא את ישראל מלבנון. הם אמרו לו תפרק את חיזבאללה ורק אז ישראל תצא. הצדדים ניהלו מו"מ גם בתקשורת וגם בפגישות אישיות", אומר ד"ר כהן ומתייחס לסירוב המוחלט של חיזבאללה לקבל את התכתיב: "חיזבאללה אומר שהוא לא מתפרק, שהוא צריך להגן על העדה השיעית".

"בהתחלה הם דרשו שקודם ישראל תצא מלבנון ותשחרר שבויים ורק אחר כך הם ייצאו, ואז אמרו שלא יתפרקו כי יש סכנות, חוששים מאל ג'ולאני ומישראל". כהן מציין כי אל מול החלטת הממשלה הלבנונית אוחזים אנשי חיזבאללה בתמיכת איראן, הפטרון של הארגון, שמורה לארגון שלא להתפרק מנשקו.

"בימים האחרונים התחילו הפגנות כוח עם מאות אופנוענים תומכי חיזבאללה. הם מאיימים. המצב לא טוב בלבנון ויכול להוביל שוב למלחמת אזרחים", אומר ד"ר כהן המזכיר את המשימה שהוטלה על צבא לבנון מממשלת לבנון להציג בפניה עד סוף החודש תכנית סדורה לפירוק חיזבאללה מנשקו, תכנית שתבוצע עד סוף השנה. הוכחה ראשונית לקושי הצפוי בביצוע התכנית הזו ניתן היה לקבל רק אתמול כאשר צבא לבנון ניסה להיכנס לאחד ממחסני הנשק של חיזבאללה, אך בכניסה הייתה טמונה פצצה שהרגה שישה חיילים. המידע על כך טרם הופץ, ובעיני ד"ר כהן מדובר בתחילתו של העימות. "אלה הקורבנות הראשונים של המצב שיכול בכל רגע להתחמם. לחיזבאללה יש עדיין נשק ותומכים והוא יכול להשתלט על מקומות שונים. המצב מאוד מאוד מסובך ומתוח".

מוסיף ד"ר כהן ואומר כי "נשיא לבנון וההנהגה לא רוצים שוב מלחמת אזרחים. כל לבנוני יודע שמלחמת אזרחים לא טובה להם והם רוצים להימנע ממנה, אבל יש כאן החלטה של ממשל ריבוני. זו פעם ראשונה שנשיא, ראש ממשלה וראש הפרלמנט מסכימים על פירוק חיזבאללה שאומר לא. הממשלה צריכה להחליט מה עושים, אם אפשר להפעיל את הצבא. זה לא הולך להיות קל. איראן תומכת בחיזבאללה. ארה"ב צרפת ומדינות ערב לוחצות על לבנון דרך ערבויות כספיות ותיירות בדרישה לפרק את חיזבאללה מנשקו".

ובאשר למעורבות הישראלית באירוע, אומר ד"ר אדי כהן כי "חיזבאללה מחפש תירוץ להחזיק בנשקו, ואחד התירוצים הוא שהוא מגן על לבנון מהתוקפנות של ישראל. הוא עלול לנסות לגרור אותנו למערכה כדי להצדיק את אחיזת הנשק שלו. חיזבאללה מתהדר כמי שמגן על העדה השיעית, כשני מיליון איש, שצבא לבנון לא מסוגל להגן עליה מישראל ומאל ג'ולאני, ולכן להערכתי העימות הפנימי שם הוא בלתי נמנע ואם הם יחליטו לתקוף את ישראל זו בהחלט תהיה בעיה. האינטרס של חיזבאללה הוא לגרור אותנו למערכה".

עם זאת מוסיף ד"ר אדי כהן ומציין את השינוי המשמעותי באווירה הפנים לבנונית, ואומר: "אחרי הריגת נסראללה מדברים על הנשק של חיזבאללה כל יום בתקשורת. זה נושא שהיה קדוש. בזמן נסראללה אף אחד לא העז לדבר על זה. עכשיו כולם מדברים על זה ועל הצורך לפרק את חיזבאללה מנשקו, מה שלא היה לפני שנה", הוא אומר ומעיר כי "חיזבאללה הוא ארגון לבנוני אבל נאמנותו נתונה לאיראן ולחמינאי, והשיעים אומרים את זה במפורש".