תופעת הרווקות המאוחרת בציבור הדתי-לאומי הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות. מרכז 'בקרוב' יוצא בבשורה ומשיק מחזור חדש לתוכנית המובילה להכשרת מאמנות לזוגיות.

תוכנית ההכשרה מבוססת על שיטה שעזרה כבר למאות מחפשי זוגיות להקים בית ולהתחתן. התוכנית מיועדת לנשים שרוצות לעשות את זה מקצועית, לעומק ובעיקר - באופן אפקטיבי.

מעל 50 אלף רווקים ורווקות בציבור הדתי-לאומי מחפשים זוגיות אמיתית. עבור חלקם מדובר בתהליך רגשי מורכב ומטלטל, ובחיפוש אינסופי אחר מישהו שיבין אותם באמת. "בדיוק בשביל זה הקמתי את תוכנית ההכשרה למאמנות", אומרת חיה ממן, מאמנת זוגית בכירה ומייסדת מרכז 'בקרוב זה בא'. "אני מאמינה בכל ליבי שכל רווק או רווקה וכל מבקשי הזוגיות הם יהלום, ועם הכוונה נכונה - הם יכולים למצוא זוגיות הרבה יותר בקלות".

הבעיה אינה רק במצוקת הרווקים, אלא גם בחוסר ההכשרה של נשים עם לב גדול שרוצות לסייע. "אני פוגשת נשים מדהימות: מורות, יועצות, רואות חשבון, בוגרות תואר - שלכולן יש לב ענק וכישרון טבעי להקשבה", מספרת חיה. "אבל הן לא יודעות איך באמת ללוות. איך לזהות חסמים, איך לשאול נכון, איך לבנות תהליך שמוביל לתוצאה".

בשנתיים האחרונות ליוותה המאמנת חיה ממן לא פחות מ־150 מחפשי זוגיות לחתונה. "זה ממש לא קסם", היא מחייכת. "זו שיטה סדורה. אותה אנחנו מלמדות לעומק בתוכנית ההכשרה, והפירות מגיעים מהר מאוד וגם אם הם לא תמיד להתחתן , גם לצאת מאזורי נוחות ולהתפתח זו הצלחה נהדרת ומקדמת בדרך לחתונה".

התוכנית, שתיפתח בחודש חשוון הקרוב, נמשכת כ-30 שבועות וכוללת גם סטאז' מודרך, חוברות עבודה, קבוצת ליווי אינטנסיבית ותעודת הכשרה רשמית. בין המרצים שישתתפו בתכנית: ד"ר מולי גרוסמן, ד"ר גדעון פיין, ד"ר חנה קטן ד"ר דורית טרגין ורחלי הומינר.

מסלול ייחודי המעניק את כל היסודות, הכלים והמיומנויות לליווי רווקות בדרך לזוגיות ולחתונה.

התוכנית מיועדת לנשים שרוצות להיכנס לעולם האימון לזוגיות מתוך שליחות עמוקה, רצון לעזור - ורצון לשלב בין שליחות לפרנסה מכובדת. במהלך ההכשרה יקבלו המשתתפות שיטה מובנת ומוכחת, כלים פרקטיים מהשטח, וליווי מקצועי שיאפשר להן להתחיל ללוות תוך כדי התוכנית - בביטחון ובבהירות.

"זו לא רק תוכנית לימודים - זו שליחות", אומרת מירב דיין, בוגרת המחזור הקודם. "הרגשתי שאני סוף סוף יכולה לתרגם את הרצון לעזור ליכולת ממשית לסייע, להבין, להוביל. היום אני מלווה רווקות בדרך לזוגיות, וכל חתונה מרגישה כמו שותפות בבריאה חדשה?".

ההרשמה למחזור הקרוב בעיצומה. הקורסים יתקיימו בפרדס חנה, ירושלים, פתח תקוה ומודיעין - לבחירתך, בלימודי בוקר וערב.