חבר הכנסת יצחק קרויזר מתארח בפודקסט של הדר מילר ומדבר בגילוי לב על המעבר שעשה מעולם יזמות הנד"לן למערכת הפוליטית.

"לא חשבתי שאכנס לכנסת, אבל הרגשתי מחויבות אישית גדולה למפלגה ולעקרונות שאני מאמין בהם", אומר קרויזר ומספר כי עבד צמוד עם יו"ר מפלגתו השר איתמר בן גביר במשך שנים, אך הצטרף לרשימה רק אחרי שביקשו ממנו להיות חלק ממנה.

המעבר לחיים ציבוריים לא היה פשוט עבור קרויזר. "החיים השתנו באופן דרמטי, וזה מאוד קשה. לפני כן הייתי הרבה בבית, עכשיו כמעט לא נמצאים בבית עם הילדים. אבל הם מבינים שזו שליחות".

בפוליטיקה הוא מתמודד עם לא מעט קונפליקטים ברמה האישית. "אני נגד הכנסת הסיוע לאויב, אבל אני חלק מהממשלה", אמר קרויזר.

הוא מציין שהכנסת פועלת לעיתים על בסיס הסכמות עם הצדדים השונים, ומדגיש כי לא תמיד קל להחיל את העמדות האישיות על החלטות קולקטיביות. "החיים בכנסת לא תמיד מאפשרים את הפתרונות המהירים, אבל זה מה שאנחנו חייבים לעשות - לא רק לדבר על הכאב, אלא לפעול למען הפתרון".

עם זאת, הוא חש קשוב, גם לדעות שרחוקות מדעתו. "גם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, אני מנסה להקשיב ולגשר על הפערים. היו פעמים שבהן עבדתי עם חברי כנסת ממרצ ומיש עתיד על נושאים כמו משפחות החטופים. זה מראה שאנחנו יכולים לעבוד יחד למען מטרות משותפות, גם כשיש בינינו מחלוקות פוליטיות".

במהלך השיחה שיתף ח"כ קרויזר באסון כבד שחוותה משפחתו כששני אחיו נהרגו בתאונת דרכים. קרויזר היה בן 22 כשהתרחשה התאונה הקשה ושהה בחו"ל כשהתבשר על הטרגדיה הקשה שמלווה אותו עד היום.