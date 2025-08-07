פרופ' שמחה גולדין, אביו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנהרג ונחטף במהלך מבצע "צוק איתן" ב-2014 וגופתו טרם הושבה לישראל, התארח בפודקסט של הדר מילר בערוץ 7 לשיחה על המאבק המתמשך של המשפחה להשבת גופת הבן לקבורה בישראל, בביקורת על ההנהגה הפוליטית, הביטחונית והדתית, ובתפיסת החברה הישראלית בנוגע להפקרת חיילים ואזרחים.

"השאירו את הדר בעזה פעמיים - פעם אחת בשדה הקרב ופעם אחת בהסכם - ואנחנו ראינו בזה מהרגע הראשון חולשה מהותית של ההנהגה, המערכת הביטחונית והחברה הישראלית", אומר גולדין בכאב.

המשפחה נאבקת להשבת הדר למעלה מתשע שנים וחצי. בתחילת הדרך הרגישו לבד מול המנהיגות הפוליטית, הביטחונית והדתית, אך נתמכו על ידי "מסדר הדר" - קבוצת אנשים, רבים מהם מעוטף עזה, שהבינו כי "אם הצבא והמדינה השאירו שני חיילים בצוק איתן שבאו להגן עליהם סימן שהם הפקירו את הדרום וסימן שזה יקרה עוד פעם".

"לאורך כל השנים חמאס אמר שהוא לא מתחיל משא ומתן על הדר ואורון בלי השבת המחבלים ששוחררו בעסקת שליט ונכלאו מחדש", מסביר פרופ' גולדין וטוען כי המדינה ויתרה על "נכסים" אלה ושיחררה אותם, במקום לדרוש תמורתם את השבת הדר ואורון. "הפקירו אותם - זו הפגנת חולשה מול חמאס שנמשכת עד היום"

הניצחון במלחמה, לדידו, יגיע רק כאשר יושבו החטופים מעזה. "כל זמן שהחברה הישראלית מקבלת את זה שהיא הפקירה אזרחים וחיילים שלה והיא לא מחזירה אותם - היא נתפסת כחברה מפקירה - ואנחנו לא יכולים להרשות את זה. לכן, השבת החטופים, החיים והמתים, צריכה להיות הדבר המשמעותי ביותר עבור כלל החברה הישראלית. הניצחון האמיתי יהיה כשנחזיר את אלה שהפקרנו".

ההנהגה הדתית אכזבה אותו לאורך השנים ובמיוחד רבניו של הדר במכינת "בני דוד" שלדבריו לא נרתמו למאבק. "ציפינו שהם יתייצבו איתנו למאבק. בפועל היה ההיפך. הסבירו לנו כל מיני תירוצים. הם השלימו עם המצב. ההנהגה הדתית, בודאי המורים של הדר, היו הראשונים שצריכים להיכנס לקרב הזה. התשובה להם הייתה בשמחת תורה. התלמידים שלהם שנהרגים ושנהרגו הם התוצאה של העובדה שהם התעלמו מאיתנו במשך תשע וחצי שנים ארוכות. את החשבון נפש הזה יש מעטים שעושים - רובם לא."

גולדין שומר על אופטימיות לאורך כל הדרך. "אף פעם לא איבדנו את התקווה שנביא את הדר. אנחנו לא מפסיקים לפעול ואנחנו בטוחים שנצליח. עובדים איתנו כוחות עצומים לשם כך".

הוא רואה ב"כוחות שעולים מלמטה" - מהחברה הדתית-לאומית, המילואימניקים וכל מי שהפנים את המצב - את הדור ש"יתקן את הקלקול של הדור שלי."

"יביאו את הדר, ברור לי שנקבור אותו כמו שצריך ואנחנו נביא גם את החללים האחרים ונביא אותם ונביא את החיים ואנחנו נשתקם את החברה הישראלית, נבנה אותה יותר טוב", מסכם פרופ' שמחה גולדין.