האמן והיוצר עזרי טובי שמוכר לרבים מעיסוקו בהסברה הישראלית בכלל וביהודה ושומרון בפרט החליט במהלך המלחמה לעסוק גם במשברי זוגיות ובאולפן ערוץ 7 הוא מסביר את מטרת המהלך.

מבחינתו לא מדובר בשינוי תחום אלא המשך טבעי של "תודעה", כאשר המטרה העמוקה היא לחולל שינוי פנימי אצל הפרט שיוביל לשינוי לאומי.

"אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת וקשה בשנתיים האחרונות ומבינים שאם אנחנו רוצים לעבור שינוי לאומי בעם ישראל - עלינו לשנות את ההסתכלות, התפיסה והתודעה שלנו", מסביר טובי.

לשם כך הוא החליט להעביר סדנה מיוחדת. המונח "משבר" נבחר במכוון כשם הסדנה "סדנה משנה חיים לגברים במשבר הנישואים", מתוך הבנה ש"משבר זה בדיוק הזמן שמוליד".

לדעתו, במציאות משברית, אין אמצע. "או שאתה נשבר ונופל לצערנו או שאתה מבין שזאת הזדמנות וזאת קריאה פנימית במציאות לגדול, לתקן, לשדרג. המשבר מהווה קריאה פנימית לשינוי, הזדמנות לעבודה פנימית ועמוקה על התקשורת עם הלא-מודע ויצירת שינוי משם".

הסדנה ממוקדת בגברים, ומדגישה את "המחויבות שלך בתור גבר של המשפחה, אתה אבא משפחה, אתה ראש המשפחה". הוא מציין כי האב נתפס כמי ש"מחזיק את היד של הילד" וכמי שלוקח אחריות על בניית "משפחה טובה וחמה".

השינוי הנדרש מהגבר אינו רק למען הזוגיות, אלא "בשביל דורי דורות", כלומר, למען הילדים והדורות הבאים. הבנה זו מעניקה לגברים "כוח" ומוטיבציה להתאמץ למען התיקון.

טובי מדגיש כי אחד האתגרים בסדנאות בנושאי נפש הוא מיעוט הגברים המשתתפים. "התפיסה היא שרבות מהסדנאות מדברות בשפה מאוד נשית. הסדנה מבקשת לפנות לגברים בשפה 'זכרית' המתאימה להם, כזו המדגישה משימתיות ולקיחת אחריות. הדגש הוא על כך שזו אינה אחריות מתוך אשמה, אלא מתוך בחירה ומקום של כוח. גברים שחזרו מלוחמה" ו"שימות" יכולים להתחבר למנטליות זו ולהבין שהמלחמה האמיתית כעת היא בבניית הבית".

הסדנה מתמקדת ב"איך אנחנו מדברים ומתקשרים עם הפנימיות שלנו, עם הלא מודע שלנו ויוצרים שם את השינוי".

המטרה אינה רק להעניק ידע, אלא לחולל שינוי אמיתי במציאות. "אנחנו חייבים להיות מגויסים באותה תודעה של שליחות, באותה תודעה של מסירות נפש. אנחנו נלחמים פה על עם ישראל. אנחנו חייבים להיות מגוייסים עכשיו כדי שהבית שלנו יהיה בית חזק".

כשהוא מתבקש לתת עצה טובה אחת בנושא הוא אומר כי הבחירה החשובה ביותר בחיים היא "לבחור באיזה זווית להסתכל על המציאות".

"אם משהו לא עובד בזוגיות, תשנה את המשקפיים, תסתכל על המציאות בזווית אחרת, הרבה דברים ישתנו", מסכם טובי.